川普揮起「關稅大棒」 比特幣一度跌破9.2萬美元、逾22萬人爆倉

加密貨幣26日晚間大幅殺跌，比特幣一度跌破每枚9.2萬美元，24小時內跌幅超過6%，Solana、XRP、狗狗幣、艾達幣等跌幅均超過10%。Coinglass數據顯示，24小時內，加密貨幣市場爆倉人數超過22萬人，爆倉金額接近7億美元。

分析人士指出，加密貨幣的本輪殺跌，一方面跟資金獲利回吐有關，另一方面跟川普揮起「關稅大棒」有關，川普威脅加徵關稅的舉動，擾亂全球資本市場的同時，讓加密貨幣面臨避險情緒。

券商中國報導，本周以來，加密貨幣價格大幅調整，比特幣從每枚9.89萬美元左右，最低跌至每枚9.15萬美元。截至26日晚間7時40分左右，24小時內，比特幣下跌6.69%報每枚9.16萬美元；以太幣跌近5%，報每枚3302美元。

其中品種方面，Solana跌超10%，XRP、狗狗幣跌超13%，艾達幣跌近16%。整個加密貨幣市場的市值，蒸發超1800億美元。

Coinglass數據顯示，24小時內，加密貨幣市場爆倉人數接近22.66萬人，爆倉金額為6.93億美元，其中多單爆倉5.87億美元，空單爆倉1.06億美元。

從消息面來看，美國總統當選人川普25日表示，將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25%關稅。此外，川普還指出將對進口自大陸的所有商品加徵10%的關稅。

Moomoo Australia的市場策略師Michael McCarthy表示，比特幣的價格走勢表明了泡沫行為，這與任何已知的估值方法都有所不同。

根據CoinShares的數據，11月18日至22日，總部位於美國的比特幣現貨交易所交易基金（ETF）每周流入33.8億美元，創下歷史新高，是前一周的兩倍多。

22日比特幣價格飆升至9.95萬美元以上的新紀錄，但在接近10萬美元的門檻時迅速下跌。Coinglass的數據顯示，２４日比特幣價格調整後，加密跟蹤期貨記錄了超過5億美元的清算。在２６日的亞洲交易時段，比特幣經歷了超過1.44億美元的進一步大規模清算，表明未來將出現更多波動。

加密貨幣交易所Independent Reserve首席執行官Adrian Przelozny說：「人們一直在尋找一個藉口來獲利。我們仍然非常有信心，目前的看漲市場情緒將持續到2025年。」

美國億萬富翁、知名加密貨幣投資者諾沃格拉茨近日表示，比特幣必然會突破10萬美元關口，但之後可能會回落多達20%。

諾沃格拉茨指出，「目前的系統中存在大量的槓桿，加密貨幣社區的槓桿已經達到極限，因此將會出現調整。比特幣的價格可能會跌至每枚8萬美元，這將是絕對的底部。」