蘋果尋求印尼解禁iPhone 16 加碼投資提案仍遭拒絕
美國蘋果公司（Apple Inc.）為了讓印尼取消對其最新智慧手機產品iPhone 16在當地實施的銷售禁令，提出加碼投資1億美元方案，但今天仍遭到當局以提案缺乏政府要求的「公平性」為由拒絕。
法新社報導，印尼希望科技巨擘在當地增加投資，因此祭出投資規定，要求在當地販售的手機至少40%的零件必須是本地製造。雅加達10月便以蘋果公司未合乎規定為由，禁止iPhone 16系列手機在當地行銷與販售。
蘋果有鑑於此，提議在印尼增加1億美元（約新台幣32億元）投資。但印尼工業部長阿古斯（AgusGumiwang Kartasasmita）今晚發布聲明表示，蘋果仍未達到官方要求，尤其是比較其在他國的投資規模之後。
阿古斯說，「目前蘋果仍未在印尼投資生產設施或工廠」，因此印尼工業部呼籲蘋果「基於公平性原則」儘速在印尼設立產線或工廠，以免每3年就得遞交一次投資計畫案。
iPhone 16儘管在印尼禁售，但政府仍允許個人從國外購入這款手機，惟不能是商業交易。
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