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川普揚言上任首日將對貿易夥伴祭新關稅 亞股聞訊跌

中央社／ 香港26日綜合外電報導

美國總統當選人川普揚言上任首日就會對中國、墨西哥和加拿大的商品課徵新關稅，粉碎外界預期美國貿易政策將採更溫和手段的希望，亞洲股市今天普遍下跌。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社媒「真實社群」（Truth Social）貼文，稱上任首日就會對美國大型貿易夥伴加徵關稅，以回應非法毒品交易和移民等問題。

這項說法粉碎外界原本期待川普提名的財政部長人選班森特（Scott Bessent）能緩和川普激進程度的期待，憂心美國可能和中國爆發另一場貿易戰。此舉加上川普承諾減稅，恐再度引發美國通膨攀升。

川普寫道：「1月20日，我將簽署所有必要文件，作為我諸多首批行政命令之一，向從墨西哥和加拿大進口到美國的所有商品課徵25%關稅。」

在另一篇貼文，川普還以北京未處理合成鴉片類藥物芬太尼走私問題為由，稱將對中國進入美國的所有商品加徵10%關稅。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇告訴法新社，中美「沒有一方會贏得貿易戰」。中國外交部稍後表示，中方對和華府對話抱持開放態度。

川普的這番關稅警告引發今天亞洲股市普遍挫跌。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出，班森特最初被譽為穩定的訊號，但在川普的美國優先口號再度崛起下，班森特的影響力似乎蒙上陰影。

亞洲股市今天普遍下挫，東京、台北、上海、首爾、新加坡、雪梨、以及威靈頓股市都收跌。香港股市則是逆勢微幅收高。

亞股 川普 美國

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