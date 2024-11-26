路透：川普再揮關稅大棒之際 特斯拉受陸官媒吹捧

路透報導，美國準總統川普再對中國大陸提出關稅威脅，推動「脫鉤斷鏈」，但其金主馬斯克的特斯拉供應鏈與中國深度綁定，成為中國官媒在鏈博會時大力宣傳的外企「正面教材」。

中國國際供應鏈促進博覽會26日開幕，上海證券報和中國日報同日報導，特斯拉上海超級工廠零組件本土化率超95%，兩家陸媒並稱讚該公司「與本土供應商共同成長」。

人民日報則在上周三的一篇評論中，同樣提到特斯拉的這一數字，並稱「特斯拉在中國的發展，是經濟全球化的碩果，也是『和合共生的力證」。

其實95%並非新數字，去年的鏈博會就有官媒報導過該數據。

報導指出，馬斯克的利益與中國深度綁定，特斯拉的電動車甚至已經入圍江蘇省政府用車採購目錄、以及部分上海地方國企的用車。