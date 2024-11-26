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亞馬遜日本疑強制要求賣家降價 官方查是否違法

中央社／ 東京26日綜合外電報導

日媒引述消息人士披露，日本公平交易委員會以大型網購企業亞馬遜日本公司疑似違反「獨占禁止法」（反壟斷法）為由，今天派員前往該公司位於東京都目黑區的總部了解狀況。

日本放送協會（NHK）報導，這次遭日本官方公平交易委員會檢查的是美國資訊科技大廠亞馬遜公司（Amazon）的日本法人。

亞馬遜日本公司疑似要求賣家降價，以便在自家網購頁面的醒目位置顯示商品，且強制業者使用自家物流服務。

若有多名業者欲在亞馬遜日本的網購網站上拍賣相同商品，亞馬遜日本會在網站頁面特定且醒目的區域顯示特定賣家，而這個區域包含把商品放入購物車等圖示。

相關人士表示，亞馬遜日本以商品能在上述特定區域顯示為由，要求拍賣業者把商品價格設定成與其他購物網站相比更具「競爭力的價格」，從而壓低商品價格。

此外，若賣家使用亞馬遜日本的服務來管理商品庫存與出貨等，商品顯示在網站特定區域時也能更具優勢，疑似強制賣家使用亞馬遜日本的服務。

日本公平交易委員會認為，這類行為疑似違反「獨占禁止法」所禁止的「濫用優越地位」，以及有勢力的業者限制交易對象與其他競爭對手交易的「附帶限制條件交易」。

日本公平交易委員會未來分析相關資料後，預計將向日本全國賣家徵求有關訊息，進一步查明實際情況。

亞馬遜 日本

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