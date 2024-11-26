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牽涉議題太複雜！高通收購英特爾的興趣傳日益降溫

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊報導，高通（Qualcomm）追求收購英特爾（Intel）的興趣已經降溫。路透
彭博資訊報導，高通（Qualcomm）追求收購英特爾（Intel）的興趣已經降溫。路透

彭博資訊報導，高通（Qualcomm）追求收購英特爾Intel）的興趣已經降溫，因為交易的相關議題太過複雜，但仍可能轉而只收購部分股權，也不排除之後重燃興趣。

彭博和其他媒體9月報導，高通針對可能的收購事宜初步接觸英特爾。若該公司真的收購英特爾，以英特爾約1,070億美元的市值計算，將是史上數一數二大的收購案，也將是科技硬體廠的最大收購案，規模超越博通（Broadcom）2023年併購VMWare一案，也將重塑全球半導體業版圖，創造出事業更大的美國晶片領先業者。高通和英特爾的代表都拒絕置評。

但這樁交易面臨多項財務、監管及營運阻礙，包括承接英特爾超過500億美元的債務，也可能引發漫長而困難的多國反托辣斯審查。高通也必須接手英特爾還在賠錢的半導體製造事業部門，但高通在此領域沒有經驗。

高通已持續放眼個人電腦（PC）、網路設備及汽車晶片，希望在2029會計年度前額外每年創造220億美元的營收，執行長艾蒙（Cristiano Amon）上周受訪時也說，目前還沒找到對執行擴增營收計畫的必要大型收購案。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）11月初則說，他有意保住英特爾整家公司，扭轉頹勢的計畫也擁有董事會的支持，他有推動計畫的「許多能量與熱情」。

英特爾正與潛在投資人協商如何處理Altera晶片部門，預期明年初完成評估流程。彭博已報導，萊迪斯半導體（Lattice Semiconductor）有意收購整個Altera部門，私募股權業者則有興趣取得少數股權。

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