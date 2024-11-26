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日企轉嫁成本速度為1992年來最快 支撐日銀升息預期

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
數據顯示，日本企業以調漲服務價格的形式，把勞工成本轉嫁給企業客戶的速度為32年來最快，支撐了日銀繼續調升基準利率的論據。美聯社
數據顯示，日本企業以調漲服務價格的形式，把勞工成本轉嫁給企業客戶的速度為32年來最快，支撐了日銀繼續調升基準利率的論據。美聯社

數據顯示，日本企業以調漲服務價格的形式，把勞工成本轉嫁給企業客戶的速度為32年來最快，強化了日本銀行（央行）認為薪資上漲正推動更多企業轉嫁成本的觀點，也支撐了日銀繼續調升基準利率的論據。

日銀26日公布，評估企業向其他客戶收取服務費用的10月服務業生產者物價指數（PPI），比去年同期攀升2.9%，高於9月的2.8%，主要由機械維修、旅宿及營建工作的服務價格上漲帶動。日銀6月開始發布這個指標，以觀察企業是否有意願和能力轉嫁增加的勞動成本。

勞動成本比率較高的10月服務業PPI年升3.3%，若不計2014年調漲銷售稅的影響，這個漲幅為1992年來最大，可能成為日銀總裁植田和男樂見的消息。他正考慮是否要在12月的決策會議推動升息，且已表示經濟正持續走向工資持續推升通膨的模式，可能允許日銀再度調升仍在低點的利率。

最近的數據已暗示，經濟與通膨趨勢發展都符合日銀的預測，支撐該央行明年1月之前將升息的市場預期。

不過，日銀也已強調必須觀察美國經濟情勢的不確定性。美國總統當選人已揚言要對中國大陸、加拿大及墨西哥加徵關稅，衝擊亞洲金融市場信心，也對川普可能在第二任淡化貿易政策的期望潑下一盆冷水。日圓兌美元匯率26日盤中升值0.3%，報153.78日圓兌1美元。

升息 日本 日銀 通膨

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