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中歐電動車關稅爭議 歐盟官員：協議仍有阻礙

中央社／ 台北26日電

日前歐洲議會國際貿易委員會主席朗吉表示，針對電動車關稅爭議，歐盟與中國已接近達成共識。然而路透社報導，有歐盟官員否定這一說法，並表示歐盟與中國之間的協議仍有阻礙。

朗吉（Bernd Lange）22日接受德國新聞台N-tv訪問時表示，歐盟與中國即將達成協議，中國將承諾為歐盟內的電動車訂定最低價格。

路透社25日報導，據匿名的歐盟官員表示，這是不正確的，儘管談判還在進行，中歐之間要達成協議還有阻礙。

正在考慮的選項之一是對中國進口電動車設定最低售價，以提高其價格，因為歐盟調查的結論指出，由於中國國家補貼，其電動車價格被人為壓低。但目前還沒有具體解決方案。

歐盟10月30日起對中國進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，合計一般關稅後最高將達45.3%。但中歐仍持續針對尋求替代方案進行協商。

路透社10月9日曾報導，正式對中國進口電動車課徵反補貼稅前，北京就希望透過最低售價替代方案避免歐盟對中國電動車徵收額外關稅，並提出中國製電動車最低售價3萬歐元的提議，但當時被歐盟拒絕。

中共 歐盟 關稅 電動車

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