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三星電子拉警報？驚爆通知部分高層主管卸任 李在鎔說話了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
三星電子會長李在鎔25日在三星物產和第一毛織不當合併案二審出庭。路透
三星電子會長李在鎔25日在三星物產和第一毛織不當合併案二審出庭。路透

韓聯社引述商界消息報導，南韓三星電子即將迎來人事大地震，已通知部分高層主管卸任，預計最快27日展開年終人事重組，其中「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（Device Solutions）因業績不佳，將受到最大衝擊。

三星電子遭遇半導體、晶片發展困境，股價從7月初以來下跌超過三成。報導指出，三星電子慣例在12月初進行執行長、高階主管與組織調動，但是去年提前到11月，今年為了應對當前危機可能也會提早一周。

與往年相比，高階主管晉升規模預計也會減少。

三星電子會長李在鎔25日在「三星物產和第一毛織不當合併案」二審出庭，坦言最近外界相當擔憂三星前景，畢竟公司現在面臨比過去任何時候更加艱難的局面，但他相信三星一定會克服困難往前邁進。

韓聯社指出，李在鎔展現了克服危機強烈決心，預計重點將放在恢復三星電子的競爭力。

三星電子 半導體 李在鎔

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