「關稅人」回歸再掀匯市波瀾 新台幣、韓元及泰銖短期面臨壓力

巴克萊策略師Mitul Kotecha說，在自稱「關稅人」的美國總統當選人川普25日宣示將對中國大陸等國加徵關稅後，新興市場與亞洲貨幣短期內將陷入困境，特別是對中國大陸情勢較敏感的新台幣、韓元與泰銖。彭博資訊策略師也分析，「關稅人」回歸將開啟全球匯率波瀾新時代。

川普表示，將對中國、墨西哥與加拿大課徵關稅，驚動外匯市場。今（26）日亞盤早盤，離岸人民幣一度跌至7月來最低，亞洲貨幣兌美元多數走貶，新台幣亦小跌。

在川普宣布關稅措施前，金融市場原本因為美國公債殖利率走低，以及美國新任財政部長人選確認，引起美元回落，出現有利亞幣局面，孰料情勢豬羊變色，尤其是對貿易敏感的貨幣，受到的打擊更重。

荷蘭國際集團（ING）指出，「川普關稅對人民幣等貨幣有直接負面影響，不過預料美中仍有談判空間」。

荷寶集團（Robeco Group）亞洲主權策略師Philip McNicholas認為，市場將是美元走強的環境，川普回歸將加劇市場不確定性，尤其是從現在到他就職日的這段期間，「美國經濟表現相對強勁，歐元區疲軟的情況相對進一步加深，或是代表著亞洲外匯近期將承受更多逆風」。

彭博博策略師指出，新興市場貨幣投資人對於川普關稅行動的反應，向來都是「先跑為妙」，現在關稅行動的不確定性居高不下，將使匯市持續震盪。

在川普上次執政時，美中貿易爭端又碰上聯準會（Fed）升息，促使全球金融市場惴惴不安，匯市首當其衝，從2018年1月到2019年12月匯率，人民幣和韓元壞綠都貶值約7%，除了日圓和瑞郎以外的G10貨幣兌美元全面貶值。

這一次，各國會如何報復仍是未知數，因而難以預測川普貿易行動對各類資產的反應，況且還有「看數據而定」的Fed決策前景，種種跡象都暗示匯市投資人未來四年將如坐針氈。