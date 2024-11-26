對歐盟進口白蘭地課反傾銷稅 中國大陸稱正當措施

歐盟執委會25日透過世界貿易組織（WTO）機制，要求與中國諮商進口白蘭地臨時性課徵反傾銷稅一事。中國商務部表示，課徵臨時性反傾銷稅，是經過公平、公正調查後，採取的正當貿易救濟措施。

中國商務部於10月時宣布對歐盟白蘭地課徵30.6%到39%的反傾銷稅（anti-dumping duties），其中以法國生產的干邑白蘭地（cognac）受到最大衝擊。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）25日表示，已向WTO提出爭訟案。此舉反映歐盟認為中國對歐盟白蘭地的反傾銷稅違反WTO規則。

對於歐盟執委會採取的措施，中國商務部25日晚間以「就歐盟將中國對歐盟白蘭地臨時反傾銷措施訴至世貿爭端解決機制答記者問」為題，發布回應。

在這份文件以商務部條約法律司負責人名義回應稱，中國已收到歐方磋商請求，將按照世貿組織相關規則處理。

同時強調，中國作為世貿組織成員，一貫審慎、克制使用貿易救濟措施，維護公平、自由貿易。

這次採取臨時性反傾銷措施，是依據中國法律、應中國國內產業申請，「在經過公平、公正調查後，採取的正當貿易救濟措施，完全符合世貿組織規則」，中國有責任維護國內產業的正當訴求和合法權益。

根據相關規定，中國將有10天的時間決定是否接受諮商。根據WTO的爭端解決機制（DSM），若與中國的諮商無法達到滿意結果，歐盟將可要求世貿組織組成爭端解決小組，走向下一階段的爭訟程序。

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