快訊

真實人生／29歲即顛峰 俄羅斯方塊之父餘生的未解之謎

12強賽／接機「黃巾之亂」之亂！采盟免稅店蹭C位合照把中華隊變配角 網嗆抵制

PEETA葛格前妻偷竊錢包 Alisa深夜發長文道歉「暫停所有工作」

Fed「鷹王」卡斯哈里：下月降息 仍是合理考慮

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。路透
明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。路透

美國聯準會Fed）裡的「鷹王」明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）說，下個月的利率會議上，考慮再次降息，仍然是適當的。

卡斯哈里周一（25日）在彭博電視的訪談中，被問到聯準會是否應該在今年的最後一次利率會議上，降息25個基點，他回答，「還是可以合理考慮」，「現在據我所知，我們仍在考慮在12月降息25個基點。這是我們可以有的合理辯論。」

卡斯哈里說，經濟面對利率上升時表現出的韌性，代表了既不影響也不刺激經濟成長的中性利率，可能現在會更高。這於是對貨幣政策能對冷卻需求有多大幫助，出現了一些疑問。經濟的韌性持續得愈久，他自己愈發認為轉變可能是結構性的，而不僅僅只是暫時如此。

卡斯哈里表示，「我現在試圖了解的是，我們給經濟施加的抑制壓力有多大，以及通膨的走向會是如何」。他說，「我對通膨逐漸向下的趨勢有一些信心，目前勞動力市場仍然強勁」。

談到關稅對物價的影響時，卡斯哈里指出，雖然一次性的關稅措施基本上會是帶來一次性的物價上漲。但是外國報復的情況，也會推升價格。

Fed 聯準會 通膨 降息

延伸閱讀

川普關稅戰首批對象出爐！對中國加徵10%關稅 鄰國加墨也逃不過

Fed古斯比：預期繼續降息 除非經濟過熱

川普和FED鮑爾會鬧翻？屆時美債會被拋售？專家透露最可能情境

美景氣強勁助推股市 債市因俄烏衝突而獲追捧

相關新聞

川普和FED鮑爾會鬧翻？屆時美債會被拋售？專家透露最可能情境

美國總統當選人川普不時批評聯準會。他主張央行的利率決定應該要徵詢總統的意見，直接挑戰聯準會的獨立性。但聯準會主席鮑爾可不...

直接槓上馬斯克？ 加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉

美國加州州長紐森的辦公室周一（25日）表示，如果美國總統當選人川普取消購買電動車享有的聯邦稅額減免，當加州推出新的州級稅...

石油、黃金急挫3%後繼續小跌 以黎有望達成停火協議

國際石油、黃金價格周一（25日）重挫3%，今天開盤後仍小幅下跌，此前有多篇報導引述不具名美國高級官員的話指出，以色列和黎...

「傻子才續造F-35」馬斯克：有人戰機已過時 無人機是空戰的未來

獲美國總統當選人川普指派削減聯邦政府支出的億萬富豪馬斯克（Elon Musk），今天拿現代噴射戰鬥機開刀，稱無人機才是空...

Fed「鷹王」卡斯哈里：下月降息 仍是合理考慮

美國聯準會（Fed）裡的「鷹王」明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）說，下個月的利率會議上，...

Fed古斯比：預期繼續降息 除非經濟過熱

美國芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）表示，他預期聯準會（Fed）將繼續朝著既不抑制也不促進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。