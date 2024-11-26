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石油、黃金急挫3%後繼續小跌 以黎有望達成停火協議

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
以色列安全人員檢查一處受黎巴嫩火箭攻擊影響的程度。美聯社
以色列安全人員檢查一處受黎巴嫩火箭攻擊影響的程度。美聯社

國際石油、黃金價格周一（25日）重挫3%，今天開盤後仍小幅下跌，此前有多篇報導引述不具名美國高級官員的話指出，以色列黎巴嫩已就結束以色列-真主黨衝突的協議條款達成一致。

油價重挫3%左右

布蘭特原油1月期貨25日收盤結算價報每桶73.01美元，下跌2.16美元，跌幅2.87%；美國西德州原油1月期貨 收報每桶68.94美元，下跌2.30美元，跌幅為3.23%。

以色列周一表示，在與真主黨的戰爭中正朝著停火的方向邁進，但仍有一些問題需要解決，黎巴嫩官員表示謹慎樂觀的態度，但稱以色列總理內唐亞胡不可信。

瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示：「以色列和黎巴嫩停火的消息顯然是油價下跌的幕後推手，儘管兩國之間的衝突並沒有導致供應受擾，而且在最近的油價下跌之前，石油的風險溢價已經很低了。」

Price Futures Group高級分析師Phil Flynn周一在報告中表示：「有報導稱內唐亞胡原則上批准黎巴嫩停火協議，這可能是一個利空催化劑，但我們必須看到更多的細節。上周，俄羅斯向烏克蘭發射了超音速導彈，全世界都為之震驚。」

亞塞拜然能源部長Parviz Shahbazov對路透表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能會在周日舉行的下一次會議上，考慮從1月1日起維持目前的石油減產政策。

金價周一急挫逾3% 打破了連續五個交易日的漲勢

現貨金價26日盤初下跌0.15%至每英兩2,621.19美元，25日下跌3.4%，至每英兩2,619.66美元，創6月7日以來最大單日跌幅；美國黃金期貨收低3.5%，結算價報美英兩2,618.50美元。

金價在上周大漲後因買盤枯竭而遭遇拋售。道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示，美國財長將由貝森特出任，進一步削弱了與美國相關的一些風險溢價，此外，「據報以色列和黎巴嫩已經就結束以色列和真主黨衝突的協議條款達成一致，這進一步推動金價下跌」。

現貨白銀下跌3.3%，至每英兩30.28美元；白金下跌2.6%，至938.57美元；鈀金下跌3.1%，至977.94美元。

以色列 石油 美國 金價 黎巴嫩

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