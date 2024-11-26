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川普和FED鮑爾會鬧翻？屆時美債會被拋售？專家透露最可能情境

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
專家認為，美國總統當選人川普（後）和聯準會主席鮑爾（前）相處的最可能的情境是：川普自行其是，而鮑爾提早結束降息周期。路透
專家認為，美國總統當選人川普（後）和聯準會主席鮑爾（前）相處的最可能的情境是：川普自行其是，而鮑爾提早結束降息周期。路透

美國總統當選人川普不時批評聯準會。他主張央行的利率決定應該要徵詢總統的意見，直接挑戰聯準會的獨立性。但聯準會主席鮑爾可不是軟柿子，他明確表示，即使被要求辭職也將不予理會，因為總統無權開除他。如果兩人攤牌，誰能占上風？TS Lombard經濟學家柏金斯（Dario Perkins）說是鮑爾。

柏金斯周一撰寫報告給客戶說，前英國首相特拉斯和前義大利總理貝盧斯科尼在內，有多位外國領導人都曾經因為央行拒絕在債市利率飆升時出手相救，而被迫撤回肆意揮霍的政策。屆時央行與民間「債券衛士」將立場一致，利用市場表達出對不具財政永續性的預算赤字不滿。

川普提出的一系列民粹主義政策，包括新的大幅減稅、全面課徵關稅以及大規模驅逐無證移民，都被認為可能推高通膨，迫使聯準會扭轉降息。

許多人預期，川普和鮑爾遲早發生衝突。如果川普對聯準會下手，柏金斯說，「可以想像鮑爾......可能把債市奱武器，給川普上一課。」

鮑爾很可能對川普想影響聯準會利率的努力置之不理，因為川普幾乎不可能再讓鮑爾於2026年5月後連任。所以，向川普屈服不如毀了他的政績，鮑爾還能賺得「在面對揮霍無度總統時卻能成功壓制住疫後通膨」的美名。

如果川普有辦法說服聯準會在通膨上升時也降息，債券衛士就有可能「大肆拋售美國資產」。對債市而言，川普煽動聯準會的混亂將是「惡夢情境」，但柏金斯認為這不是最可能的情境。

他說最可能的是：川普自行其是，而鮑爾提早結束降息周期，「畢竟， 要是2025-2026年出了事，大家會怪川普胡搞，而不是聯儲會把利率維持在模糊的中性水準之上。」

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