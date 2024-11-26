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美元和美債殖利率雙雙回落 美財長人選緩和政策疑慮
美元和美國公債殖利率周一大幅走低，美國總統當選人川普選擇貝森特出任財政部長，投資人押注這位華爾街老將會緩和川普的政策主張。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.7%至106.817，歐元兌美元一度升值1.1%至1.0530美元；美元兌日圓跌0.4%至154.10日圓，一度下跌0.8%。
投資人認為貝森特熟悉市場、傾向減少支出，對徵收關稅的態度也更溫和。
美國10年期公債殖利率下跌13個基點至4.27%，接近盤中低點。
Corpay首席市場策略師Karl Schamotta寫道： 「總統當選人川普挑選了貝森特這一位相對溫和、對總經有深刻理解的人來領導財政部，這讓金融市場鬆了一口氣。」
貝森特本月初接受CNBC採訪時曾表示，他建議關稅應「逐步分層實施」，以減輕市場受到衝擊的風險。
瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）首席經濟學家 Paul Donovan 則表示，「內閣會議中至少有一位重要倡議者反對持續性的關稅，對市場來說是一個正面訊息」。
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