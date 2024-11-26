快訊

他曝「川普力挺加密貨幣」原因：趨勢不可逆！喊話台灣要跟上

圖輯／目標更務實 回顧COP29氣候峰會的12＋1天重點時刻

上市公司「可成科技」凌晨廠房大火 疏散60多名員工損失待查

聽新聞
0:00 / 0:00

美元和美債殖利率雙雙回落 美財長人選緩和政策疑慮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌0.7%至106.817。路透
對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大跌0.7%至106.817。路透

美元和美國公債殖利率周一大幅走低，美國總統當選人川普選擇貝森特出任財政部長，投資人押注這位華爾街老將會緩和川普的政策主張。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.7%至106.817，歐元兌美元一度升值1.1%至1.0530美元；美元兌日圓跌0.4%至154.10日圓，一度下跌0.8%。

投資人認為貝森特熟悉市場、傾向減少支出，對徵收關稅的態度也更溫和。

美國10年期公債殖利率下跌13個基點至4.27%，接近盤中低點。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta寫道： 「總統當選人川普挑選了貝森特這一位相對溫和、對總經有深刻理解的人來領導財政部，這讓金融市場鬆了一口氣。」

貝森特本月初接受CNBC採訪時曾表示，他建議關稅應「逐步分層實施」，以減輕市場受到衝擊的風險。

瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）首席經濟學家 Paul Donovan 則表示，「內閣會議中至少有一位重要倡議者反對持續性的關稅，對市場來說是一個正面訊息」。

川普 投資人 殖利率 美元匯率 美國

延伸閱讀

專家：趁川普加徵關稅前 今年黑色星期五宜買高單價商品

美特別檢察官史密斯提出動議 川普4重罪起訴全撤銷

被川普視作眼中釘 紐約南區聯邦檢察官辭職

保守派倡議人士魯弗向川普獻策：推翻多元平權包容政策

相關新聞

川普和FED鮑爾會鬧翻？屆時美債會被拋售？專家透露最可能情境

美國總統當選人川普不時批評聯準會。他主張央行的利率決定應該要徵詢總統的意見，直接挑戰聯準會的獨立性。但聯準會主席鮑爾可不...

直接槓上馬斯克？ 加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉

美國加州州長紐森的辦公室周一（25日）表示，如果美國總統當選人川普取消購買電動車享有的聯邦稅額減免，當加州推出新的州級稅...

環團示警 傷害雨林產業仍獲融資

根據環保團體的新研究，銀行和資產管理公司持續提供數百億美元融資，給業務可能直接威脅到亞馬遜等熱帶雨林的公司。

泰總理協助理債 減輕家庭負擔

泰國38歲的總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）正在收拾她父親塔信與姑姑盈拉擔任總理、以及先前軍政府所留下的爛攤子：全國超過5,000萬美元的家庭債務負擔，對經濟造成的拖累。

法財政難題 外界籲賣股票償債

外界呼籲，急需削減沉重債務的法國政府可考慮將520億歐元（570億美元）的股票資產出售一部分，但巴黎當局似乎沒有相關規劃。

川普繼承的經濟環境究意是一片好景？還是暗藏陷阱？

從表面上看，美國總統當選人川普所繼承的經濟情勢一片大好。但彭博資訊專欄作家孫康納（Conor Sen）指出，美國選民有理由對經濟不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。