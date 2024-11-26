直接槓上馬斯克？ 加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉

美國加州州長紐森的辦公室周一（25日）表示，如果美國總統當選人川普取消購買電動車享有的聯邦稅額減免，當加州推出新的州級稅務優惠時，特斯拉的電動車可能會被排除在外。這凸顯出，紐森這位未來有希望成為民主黨總統候選人的州長與共和黨當前的大紅人馬斯克針鋒相對。

特斯拉股價25日重挫4%，報每股338.59美元。

川普的交接團隊正考慮取消購買電動車享有的7,500美元聯邦稅額抵減。

特斯拉執行長馬斯克激烈批評要將特斯拉排除在加州電動車補貼之外的想法，他在社群平台 X 貼文回應：「即便特斯拉是在加州製造他們電動車的唯一公司。這太荒唐了。」

紐森在25日表示，如果川普取消一項聯邦電動車稅額減免措施，他將提議創造一項新版、州級的「乾淨能源車輛退稅計畫」（Clean Vehicle Rebate Program），並支出14.9億美元補貼超過59.4萬輛車。

州長辦公室表示，當前的提議會涵蓋市占率限制，那會把特斯拉暢銷的電動車款排除在外，以鼓勵規模較小和較新的電動車製造商，「州長對於零碳排放車輛退稅的計畫，以及任何可能的市場限制，是要與議會協商的議題。任何可能的市場限制目的是要促進市場競爭、創新並支持新的市場新進者」。

目前不清楚是否有其他車廠的電動車也遭排除。

加州先前為購買或租賃新型插電式混合動力、電池或燃料電池電動車提供多達7,500美元的補貼，資金來源可能是由「溫室氣體減量基金」支付，該基金是由加州依據總量限制與交易計畫下的污染者提供資金。

馬斯克和紐森以往就曾為州級政策起衝突，例如加州政府在疫情間關閉特斯拉的Fremont工廠，以及加州通過變性兒童法案。

在2021年，特斯拉將總部從加州遷往德州，馬斯克今年表示，他旗下的其他公司如SpaceX和社群媒體平台 X也將跟進遷移總部。

加州的零碳排放車款銷量已突破200萬輛大關，自2022年以來，總銷量翻增一倍。

在上個月，一位加州官員表示，預期美國環保局（EPA）將核准加州要在2035年前終止純汽油車銷售的計畫。不過，這項提議遭到了主要汽車製造商的質疑。

加州目前要求2035年前在當地的新車銷售中有80%是電動車，20%以下是插電是混合動力電動車。十多個其他州也採用這套規定。