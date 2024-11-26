台積電ADR大跌2.6% 較台北溢價縮為16.7%

台積電ADR周一（25日）下跌 2.6%，收在185.08美元，較台北交易溢價16.7%。輝達（NVIDIA）大跌4.2%。

美國股市周一收高，標普500指數連續六個交易日上漲，和道瓊工業指數同創新高，小型股羅素 2000 指數也創下歷史新高，市場肯定川普的財長人選，推動公債殖利率走低。

標普500指數上漲18.03點，漲幅0.3%，收在5,987.37點；那斯達克綜合指數漲51.19點，漲幅0.3%，收在19,054.84點。道瓊工業指數上漲 440.06 點，漲幅1%，至 44,736.57 點。

台灣加權股價指數昨天上漲44.05點，收在22,948.37點。台積電（2330）跌1%收在1,030.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 160.92 -0.20 156.00 3.15

中華電 CHT 124.77 +1.11 123.50 1.03

台積電 TSM 1,202.13 -2.63 1,030.00 16.71

聯電 UMC 44.62 +0.29 44.90 -0.62

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據