英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶 打擊俄國石油收入

英國政府今天宣布制裁30艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的船舶，使得受倫敦當局制裁的船隻總數來到73艘。儘管俄國出口面臨制裁、石油價格被設定上限，仍能繼續透過這類艦隊出口。

法新社報導，俄羅斯當局運用「影子艦隊」來規避出口與石油禁運令，藉此為侵略烏克蘭的戰爭籌措資金。這些船經常掛著他國國旗，實際上載運的是俄羅斯石油和汽油。

英國外交大臣拉米（David Lammy）形容最新措施是英國針對這類油輪及貨船迄今「最大規模的制裁方案」。

英國也制裁2家俄羅斯保險公司，指控它們促成這類艦隊。

根據英國外交、國協及發展部（FCDO）聲明，今日列入制裁的半數船舶過去1年運送了價值超過43億美元的石油及石油產品。

拉米宣布上述制裁之際，正值七大工業國集團（G7）外長在義大利開會。目前為止英國已制裁73艘影子艦隊船舶，超過美國的39艘及歐洲聯盟（EU）的19艘。