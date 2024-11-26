英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶 打擊俄國石油收入

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導

英國政府今天宣布制裁30艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的船舶，使得受倫敦當局制裁的船隻總數來到73艘。儘管俄國出口面臨制裁、石油價格被設定上限，仍能繼續透過這類艦隊出口。

法新社報導，俄羅斯當局運用「影子艦隊」來規避出口與石油禁運令，藉此為侵略烏克蘭的戰爭籌措資金。這些船經常掛著他國國旗，實際上載運的是俄羅斯石油和汽油。

英國外交大臣拉米（David Lammy）形容最新措施是英國針對這類油輪及貨船迄今「最大規模的制裁方案」。

英國也制裁2家俄羅斯保險公司，指控它們促成這類艦隊。

根據英國外交、國協及發展部（FCDO）聲明，今日列入制裁的半數船舶過去1年運送了價值超過43億美元的石油及石油產品。

拉米宣布上述制裁之際，正值七大工業國集團（G7）外長在義大利開會。目前為止英國已制裁73艘影子艦隊船舶，超過美國的39艘及歐洲聯盟（EU）的19艘。

俄羅斯 義大利 英國

延伸閱讀

衛報證實：蔡英文原定10月訪倫敦但英外交部憂搞砸北京行而要求推遲

衛報：蔡英文原訂10月16至18日訪問英國

英外相訪印尼南韓 將啟動首屆英韓高階2+2對話

英外相會滬市長 兩國將「更有力交流」

相關新聞

巴菲特再度調整捐贈計畫 加碼捐出11.4億美元的波克夏股票

「股神」巴菲特進一步微調他的捐贈計畫，他將對四個家族基金會，合計多捐出價值約11.4億美元的波克夏公司股票。

華爾街歡迎美新財長貝森特 道瓊早盤漲逾400點、英特爾漲逾4%

美股道瓊工業指數25日早盤大漲444點，或1%，標普500指數和那斯達克綜合指數也分別漲0.7%和0.8%，顯示市場對川...

本月第三次出手 微策略再砸54億美元大買比特幣

比特幣大戶微策略公司（MicroStrategy），斥資54億美元大手筆敲進比特幣，為本月第三次出手，穩居握有最多比特幣...

NVIDIA 漲不動？可能是獲利了結 兩內部人想賣股 但不是黃仁勳

輝達周三晚間發布了強勁的第3季財報，雖然本季營收展望未達分析師預測的最高標，但市場對新一代晶片 Blackwell 似乎有無盡的需求，根據巴隆周刊（Barron's）記者金泰（Tae Kim），這對 NVIDIA 股價而言是個好兆頭。

今年來飆漲400%！AI讓這間139歲日本線纜公司股價一飛衝天

近年人工智慧（AI）風潮，意外使藤倉公司（Fujikura）這間沒沒無聞的日本線纜製造商搖身一變，成為日本股市最亮眼的一...

樂見川普財長人選美股延續漲勢 亞股跟進多收高

投資人樂見美國總統當選人川普將提名億萬富豪、避險基金經理人班森特出任新政府財政部長，華爾街股市表現強勁。道瓊工業指數上週...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。