巴菲特再度調整捐贈計畫 加碼捐出11.4億美元的波克夏股票

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
今年已高齡94歲的「股神」巴菲特25日宣布，將多捐出11.4億美元的波克夏股票。 路透
今年已高齡94歲的「股神」巴菲特25日宣布，將多捐出11.4億美元的波克夏股票。 路透

「股神」巴菲特進一步微調他的捐贈計畫，他將對四個家族基金會，合計多捐出價值約11.4億美元的波克夏公司股票。

已高齡94歲的巴菲特周一（25日）聲明表示，將把1,600股的波克夏A股，轉換成240萬股的B股，再把當中150萬股，捐給以亡妻命名的蘇珊湯普森巴菲特基金會，其餘各30萬股，則分別捐給膝下三名子女分屬的三個基金會，這些股票總值高達約11.4億美元。

這次的捐獻行動，使巴菲特的波克夏A股持股數降至20萬6,363股，相較於2006年大減近57%。

巴菲特在2010年，與其友微軟創辦人比爾．蓋茲、以及蓋茲之妻梅琳達共同發起「捐贈誓言」，巴菲特說，他將在生前或身後捐出其財富。但其實早從2006年起，巴菲特就已開始對蓋茲的基金會，以及子女的基金會捐出大筆金錢。

巴菲特6月宣布，在他過世後，蓋茲的基金會將不再收到更多的捐款，而他的女兒與兩名兒子，將共同掌管一個新的慈善信託基金，該基金將獲得巴菲特的遺產。當時他說，這項決定，是基於他對子女價值觀的信任，以及對他們分配財富的方式有信心。

根據彭博億萬富豪指數，巴菲特身價為1,502億美元，為全球第七大富豪。

子女 巴菲特 波克夏

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