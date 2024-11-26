美國傳砍英特爾補貼
紐約時報報導，拜登政府計劃削減英特爾初步獲得的85億美元聯邦晶片法補助金。此前，英特爾延後投資案，且面臨業務陷入窘困的局面。
業界認為，若英特爾獲得美國補助變少，恐不利後續投入先進製程研發，要追趕台積電（2330）將更辛苦。
紐時引述四名知情人士說法報導，英特爾可領取的政府補助金，將從今年稍早宣布的85億美元，減少到80億美元。這些人士要求不具名，因最終版合約還沒簽署。
補貼條件的調整，考量到英特爾先前已獲得為美國軍方生產晶片的30億美元合約。
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