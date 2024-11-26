現代攜豐田 開發氫能車

現代汽車會長鄭義宣24日出席在日本愛知縣舉行世界拉力錦標賽（WRC）日本站賽事，與豐田董事長豐田章男碰面後，對記者表示現代汽車與豐田正討論一起合作開發氫動力車。

鄭義宣表示，現代和豐田「正在討論氫能，試圖共同合作」。這是他首次公開談論與豐田展開氫能合作的可能性。豐田章男樂見兩家公司交流。他說，雙方持續互動，積極相互拜訪，對日本和南韓、及兩家車廠都是好事。

當日稍早鄭義宣與豐田章男在賽車大會上聚首，為不到一個月來第二次會晤，兩人10月27日才在南韓賽車大會上碰面。現代和豐田是全球前兩大氫燃料電池車的開發商，豐田在2014年開始銷售世界首輛商用化的氫燃料電池Mirai，現代四年後發布燃料電池車NEXO。

兩家公司皆為氫能委員會的重要成員，這個委員會由13家國際企業於2017年成立，要打造全球氫能生態系統。氫能生態系統包含生產、運輸、儲存、充電體系，需要巨額投資，單一大公司不願獨自帶頭。

氫能車市況充滿挑戰，上半年全球氫能車銷售年減34.1%至5,621輛。