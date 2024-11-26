聽新聞
0:00 / 0:00

現代攜豐田 開發氫能車

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

現代汽車會長鄭義宣24日出席在日本愛知縣舉行世界拉力錦標賽（WRC）日本站賽事，與豐田董事長豐田章男碰面後，對記者表示現代汽車與豐田正討論一起合作開發氫動力車。

鄭義宣表示，現代和豐田「正在討論氫能，試圖共同合作」。這是他首次公開談論與豐田展開氫能合作的可能性。豐田章男樂見兩家公司交流。他說，雙方持續互動，積極相互拜訪，對日本和南韓、及兩家車廠都是好事。

當日稍早鄭義宣與豐田章男在賽車大會上聚首，為不到一個月來第二次會晤，兩人10月27日才在南韓賽車大會上碰面。現代和豐田是全球前兩大氫燃料電池車的開發商，豐田在2014年開始銷售世界首輛商用化的氫燃料電池Mirai，現代四年後發布燃料電池車NEXO。

兩家公司皆為氫能委員會的重要成員，這個委員會由13家國際企業於2017年成立，要打造全球氫能生態系統。氫能生態系統包含生產、運輸、儲存、充電體系，需要巨額投資，單一大公司不願獨自帶頭。

氫能車市況充滿挑戰，上半年全球氫能車銷售年減34.1%至5,621輛。

南韓 日本 豐田

延伸閱讀

中油建加氫站傳落腳汐止站 立委廖先翔、里長出面反對

Hyundai首位非韓籍CEO！José Muñoz將自2025年起轉任現代汽車新任執行長

Nexo繼承者、展現品牌全新設計語彙！Hyundai Initium氫燃料概念車亮相

沒將未來全押在電動車 事實證明TOYOTA是正確的

相關新聞

美準財長：優先兌現減稅 全球市場齊聲「股」漲歡迎

美國總統當選人川普提名擔任財政部長的貝森特（Scott Bessent）接受美國媒體專訪時表示，他上任後，將優先兌現川普...

巴菲特再度調整捐贈計畫 加碼捐出11.4億美元的波克夏股票

「股神」巴菲特進一步微調他的捐贈計畫，他將對四個家族基金會，合計多捐出價值約11.4億美元的波克夏公司股票。

裕信併購 拚當義國銀行一哥

義大利裕信銀行（UniCredit）25日出乎意外提議以100億歐元（110億美元）的價碼，收購規模較小的國內同業Ban...

法能源巨頭投資阿達尼 喊卡

法國能源巨頭道達爾能源集團（TotalEnergies）25日表示，事先並不知道美國政府將對印度阿達尼綠能公司涉嫌行賄一...

現代攜豐田 開發氫能車

現代汽車會長鄭義宣24日出席在日本愛知縣舉行世界拉力錦標賽（WRC）日本站賽事，與豐田董事長豐田章男碰面後，對記者表示現...

英開罰巴克萊5,090萬美元

英國金融監理機關25日表示，已對巴克萊銀行（Barclays）開罰4,000萬英鎊（5,090萬美元），理由是該銀行未揭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。