Sony新遊戲機 能邊走邊玩

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

情人士透露，Sony正處於開發一款掌上型遊戲機的初期階段，這款遊戲機讓玩家能夠在移動時也能玩PlayStation 5的遊戲。

彭博資訊引述知悉Sony開發情況的人士消息報導，這款產品的目標是擴大Sony的市場影響力，並且與任天堂在掌上型遊戲機市場競爭。同時，Sony還要應付Xbox製造商微軟可能推出掌上型遊戲機的前景，因為微軟也正在開發這類產品的原型。

消息人士說，Sony的掌上型遊戲機可能需要數年才會推出，最終也可能決定不會讓這款產品上市。

這個想法是繼2023年推出僅具串流遊戲功能的PS Portal之後，進一步推出能獨立運作的掌機裝置。消息人士說，Sony起初計劃讓這款裝置像Valve公司的Steam Deck一樣，成為一款獨立的遊戲裝置。Sony近來採取數項行動，包括更大舉進軍行動和PC遊戲市場，以及即時線上服務遊戲。對此Sony的發言人不願置評。

目前行動遊戲主要由智慧手機主導，而手遊為遊戲產業每年帶進龐大的營收。任天堂的Switch主機在這塊利潤豐厚的市場中找到利基市場，既能隨身攜帶，也能連接電視機遊玩。任天堂Switch的後繼產品預料明年推出，並且支持現有的Switch遊戲，有望激發近八年歷史主機用戶的升級潮。

任天堂 情人

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