音樂串流營收 輾壓電影票房

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
由於串流平台蓬勃發展和黑膠唱片的復興，音樂產業去年營收成長一成。（路透）
由於串流平台蓬勃發展和黑膠唱片的復興，音樂產業去年營收成長一成。（路透）

由於串流平台蓬勃發展和黑膠唱片的復興，音樂產業去年營收成長一成，超越電影產業在疫情前達到的營收高峰。

英國金融時報（FT）報導，根據一份基於貿易團體數據的報告，去年全球來自版權音樂的營收為455億美元，較前年增長11%，自2021年來增長了25%，並比2014年數據翻增一倍。

媒體顧問公司Omdia數據則顯示，去年全球票房收入為332億美元，2019年的疫情前高峰為419億美元。

該報告作者佩吉為音樂串流平台Spotify前首席經濟學家，也是倫敦政經學院研究員。他表示：「這份報告確定現在正是繁榮時刻。」

佩吉表示，電影院的困境一直都是串流業者的福音，串流業者為音樂付的錢也傾向於比電影製作者要多。他說：「如果你在2015年我們第一次做此報告時想到，音樂有可能超越電影市場，你一定會對這個想法置之不理。」

唱片品牌和其歌手獲得的營收為285億美元，比前年增長12%，可見這個產業搭上了拜串流服務流行所賜的音樂消費成長。其餘的約三分之一則直接進到音樂出版商和歌曲創作者的口袋。

CD和黑膠等實體音樂銷售成長的速度比串流還快，尤其是黑膠成長了15.4%。該報告預測，光是在美國，黑膠唱片今年底前將為唱片品牌賺進10億美元年營收，且很快將超越CD銷售。

佩吉的年度報告數據來自國際唱片業協會（IFPI）、國際創意家聯盟（CISAC）和國際音樂出版家聯盟（ICMP）。

現場表演帶給音樂出版商和歌曲撰寫者的收入，如今已超過對商家和飯店的一般授權，顯示現在更多的樂團和歌手是靠著出外表演賺錢，而非以往仰賴歌曲在零售和住宿設施裡播放。

許多老樂團都已與時俱進利用起這波現場演唱的流行，像是綠洲合唱團，酷玩樂團的演唱會也是愈辦愈多場。

樂團 電影 音樂串流平台

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