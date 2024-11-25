海藻變生質燃料 環保大躍進 為加勒比海國家生態、觀光帶來曙光

受氣候變遷影響，大批海藻近年來湧上加勒比海國家海岸，不僅造成惡臭，也衝擊當地觀光業；不過，在科學家團體與環保人士的努力下，已成功利用海藻產出生質燃料，把危機化為轉機。

BBC報導，這群西印度大學（UWI）巴貝多分校的研究團隊，近來發表全球首款由生質壓縮天然氣驅動的車輛。該團隊利用海藻、蘭姆酒廠廢水、以及島上原生黑腹羊的排遺作為厭氧菌，催生出這種創新燃料。任何車輛只要花費約2,500美元，以及歷經四小時的安裝，皆可轉成利用海藻燃料運作。

該團隊原本的目標是以甘蔗作為燃料，試圖降低對昂貴進口化石燃料的依賴，這也有助於加勒比海國家達成最終的零碳排目標。團隊主導人亨利博士說，儘管巴貝多是少數仍有生產甘蔗的島國，但產量以不足以支應團隊極富野心的目標，不過，海藻卻是源源不絕。

亨利是名再生能源專家，也在UWI擔任講師，她說：「旅遊業受到海藻嚴重衝擊，飯店業者花費數百萬美元解決此一問題，這已釀成危機。」

她說，她的一名學生麥肯錫觀察到大量卡車把海藻載離海邊，或許海藻另有他用，「我們團隊已有蘭姆酒廠的廢水，於是決定與海藻混合，看看效果如何」，在短短兩周後，結果令人十分振奮。

該團隊隨後將其配方提交專利申請，並在2019年聯合國大會的場邊，向潛在投資人展示這項專案。當亨利回到巴貝多時，手機上滿是恭賀訊息，美國非營利組織Blue Chip基金會更捐獻10萬美元，作為啟動基金。團隊隨後聘請了生物學家史賓塞，試驗海藻與廢水的量應如何搭配，才能產出最多的生質燃料。

如今，亨利的團隊正打造出四輛以海藻生質燃料運作的原型車，向投資人展示計畫可行性。她估計，需要約200萬美元的資金以達成初步的商業活動，另需750萬美元的資金，來向巴貝多300輛計程車販售生質燃料。該計畫的潛在支持者，包括美國國際開發總署、歐盟、以及國際開發銀行。

海草除了威脅加勒比亞國家的旅遊業，也有害人體健康，因為它在分解時會排放具有臭雞蛋氣味的硫化氫。海藻同時也會危害各種野生動物，例如，大片海藻會困住上岸產卵的海龜。

水資源受汙染與海洋溫度上升，都導致海藻激增，使沒排放多少溫室氣體的加勒比海國家，淪為全球暖化的重災區。

近年來，包括巴貝多元首莫特利與安地卡及巴布達總理布朗在內的領袖，均呼籲加勒比海國家應獲得生態賠償，因為該地區正面臨海平面上升、以及威力更強大風暴的影響。