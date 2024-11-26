裕信併購 拚當義國銀行一哥

義大利裕信銀行（UniCredit）25日出乎意外提議以100億歐元（110億美元）的價碼，收購規模較小的國內同業Banco BPM（BPM銀行），以成為義國資產規模最大的銀行。

路透報導，根據收購提議，裕信打算以0.175股普通股換取BPM銀行1股，每股估值為6.67歐元，較上周五（22日）收盤價溢價約0.5%。裕信表示，預計這筆交易將於2025年6月之前完成，但仍須獲得歐洲央行和反壟斷機關的批准。

裕信執行長奧塞爾（Andrea Orcel） 在聲明中說，透過收購過去以來一直鎖定的目標，「我們將強化在義大利的地位」。

這家義大利第二大銀行早在俄羅斯入侵烏克蘭前，就已準備出價收購BPM銀行。

裕信股價25日在米蘭股市盤中跌約1.5%、BPM銀行股價勁揚近5%。

與此同時，裕信仍在尋求具爭議性的德國商銀（Commerzbank）交易。

奧塞爾對德國商銀發動的收購，已引發德國政界強烈反對，擔心此舉將導致裁員並使德國商銀暴露於義大利的主權風險。

但裕信表示，收購BPM銀行與收購德國商銀的交易互不相干；裕信並指出，需等德國組建新政府才能訪論德國商銀的收購案。

奧塞爾說：「目前這是一項投資，我們可以暫時擱置，交易還在。」

在BPM銀行收到裕信的收購提議之前，這家義大利第三大銀行本月買下了受紓困競爭對手Monte dei Paschi銀行5%股份。

此舉被視為可能為兩家中型銀行的最終合併鋪平道路。

在此之前，BPM銀行本月出價16億歐元（17億美元），欲取得資產管理業者Anima控股的完全控制權，因為該銀行亟欲在利率下滑情況下提高淨費用。

裕信銀行表示，已注意到BPM銀行對Anima的出價。奧塞爾一直致力於提高裕信的手續費收入，並使該銀行的獲利降低對貸款收入的依賴。