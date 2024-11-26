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英開罰巴克萊5,090萬美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

英國金融監理機關25日表示，已對巴克萊銀行（Barclays）開罰4,000萬英鎊（5,090萬美元），理由是該銀行未揭露2008年接受卡達一些實體援助的細節。

路透報導，英國金融行為監管局（FCA）的這項處罰，可以追溯到2008-2009年金融危機災情最慘重期間，當時巴克萊銀行倉皇向包括卡達在內的海外投資人籌集資金，以免接受國家紓困。

FCA在2022年表示，這家英國銀行對伸出援手的卡達基金支付未公開金額的費用，該機關並發現，巴克萊銀行在籌資過程中行為魯莽且缺乏誠信。

FCA當時對巴克萊銀行處以5,000萬英鎊的罰款，而該銀行對此處分提起上訴。

巴克萊在25日發布聲明說，該公司不接受FCA的調查結果，但已撤回上訴，因為考量到「事件發生以來已經過去了許多時間」。

巴克萊表示，撤回上訴最符合銀行、股東和其他利害關係人的利益。

該銀行並表示，這筆罰款不會對財務造成重大影響。

卡達 罰款 英國

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