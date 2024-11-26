法能源巨頭投資阿達尼 喊卡

法國能源巨頭道達爾能源集團（TotalEnergies）25日表示，事先並不知道美國政府將對印度阿達尼綠能公司涉嫌行賄一事進行調查，並表示將停止對阿達尼綠能公司投資。此一消息拖累阿達尼綠能股價一度大跌10%。

道達爾發表聲明指出，「直到對阿達尼集團的控案及其後果得到澄清之前，道達爾將不會對阿達尼集團做任何新的財務貢獻」，並強調「道達爾事前並不知道（阿達尼）因涉嫌貪腐案而遭到調查一事」。

道達爾集團於2021年元月買下阿達尼綠能集團19.75%的股權，在那之前，這家印度公司怡德當時全球最大的太陽能訂單。

道達爾與阿達尼集團之間有多項合作計畫，包括道達爾擁有阿達尼天然氣公司（ATG）37.4%股權。另外道達爾與阿達尼綠能公司有三個再生能源合資事業，道達爾皆擁有50%股權；在美國聯邦調查局（FBI）對阿達尼的姪子薩加進行搜查，並掌握相關證據之後，已證實行賄案與其中兩項合資案有關。