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本月第三次出手 微策略再砸54億美元大買比特幣

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
微策略再砸54億美元買比特幣。歐新社
微策略再砸54億美元買比特幣。歐新社

比特幣大戶微策略公司（MicroStrategy），斥資54億美元大手筆敲進比特幣，為本月第三次出手，穩居握有最多比特幣的機構持有人，並可能有利比特幣挑戰10萬美元大關。

25日盤中比特幣報97,566美元，根據Cointelegraph報價，比特幣上周一度升至99728.36美元，刷新歷史紀錄。

據微策略25日向美國證管會（SEC）提交的8K文件，該公司在11月18~24日間，以約54億美元現金，購入約5.55萬枚比特幣，每枚平均價格為97,862美元。

這是該公司連續第三周大買比特幣，第一周購入價值20億美元的比特幣，第二周又再耗費46億美元，買下約5.178萬枚，每枚均價88,627美元。

微策略添購比特幣的資金，有部分來自總值30億美元的優先可轉債收益。11月24日為止，該公司與關係企業共持有約38.67萬枚比特幣，購買總價219億美元；計入費用和開銷，每枚平均購入價為56,761美元。

均價 比特幣 美國

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