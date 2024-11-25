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今年來飆漲400%！AI讓這間139歲日本線纜公司股價一飛衝天

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透
隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

近年人工智慧（AI）風潮，意外使藤倉公司（Fujikura）這間沒沒無聞的日本線纜製造商搖身一變，成為日本股市最亮眼的一顆星。

彭博資訊報導，Fujikura今年股價已飆漲逾400%，是日經225平均指數表現最佳的成分股。該公司25日加入MSCI全球指數，但同時間，另有八個日企將從該指數中被移除。

Fujikura是製造光纖電纜的專門廠商，蘋果是其最大客戶之一。該公司財務長飯島和人表示，Fujikura生產業界中直徑最小的一些線纜產品，不需額外管道就能在狹小空間使用。

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，Fujikura成為標準的「鋤與鏟」（picks and shovels）投資題材，也就是開發AI所需的基礎材料。

彭博分析，AI中心所需的資料中心建設、電力供給和通訊網路相關支出，將需至少1兆美元。顧問機構麥肯錫（McKinsey）指出，全球資料中心裝置容量預期在2030年前，每年增加33%。

Fujikura月初將本會計年度營收預測上調17%至1,040億日圓（6.74億美元）。該公司逾70%營收來自海外，約38%來自美國

隨著川普回鍋白宮，Fujikura決意避免來自其最大市場（美國）的關稅。Fujikura也已採取措施，遵循鼓勵美國製造的「BABA法案」（Build America, Buy America Act）。

飯島說，「我們剛完成一個符合BABA的生產基地，將在美國生產超高密度光纖電纜」，未來「就算出現對進口材料不利的新問題」，這將保護Fujikura的生意。

Fujikura也表示，已經找到下一個良機：核融合。這項技術已受到多位億萬富豪的支持，如貝佐斯、比爾蓋茲和OpenAI執行長奧特曼。

雖然核融合尚未被證實可大規模發電，一旦成為事實，市場將有電線和線纜的需求。飯島說，「我們希望這會是2030年後，纜線產業的一大支柱」。

指數 日本 美國

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