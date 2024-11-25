樂見川普財長人選美股延續漲勢 亞股跟進多收高

中央社／ 香港25日綜合外電報導
圖為亞股示意圖。法新社
圖為亞股示意圖。法新社

投資人樂見美國總統當選人川普將提名億萬富豪、避險基金經理人班森特出任新政府財政部長，華爾街股市表現強勁。道瓊工業指數上週收盤創新高，亞洲股市今天也跟進多收漲。

法新社報導，美國即將公布關鍵經濟數據，可能為聯邦準備理事會（Fed）利率計畫提供不同想法。外界預料川普（Donald Trump）的稅收及關稅政策將再次引發通膨，因此降息預期下降。

投資人對川普選擇班森特（Scott Bessent）出任財長的消息表示讚許，一般相信他將採取深思熟慮的經濟政策。

班森特最近呼籲推動稅制改革，以及放鬆監管以刺激經濟成長。他指這是「重啟美國成長引擎」與控制物價的關鍵，他本月還稱關稅是「和我國貿易夥伴進行談判的工具」。

儘管他的看法被視為鷹派，市場初始反應相當正面。

安奈克斯財富管理公司（Annex WealthManagement）首席經濟學家傑考布森（BrianJacobsen）告訴彭博電視（Bloomberg TV），班森特為川普政府帶來類似漸進主義（gradualism）的感覺，而不是大刀闊斧做出政策重大改變。

傑考布森還說，選擇班森特出任財長，顯示川普政府將秉持「美國優先」（America First）而非「美國全拿」（America Exclusively），這或許讓市場鬆了一口氣。

華爾街股市22日收盤表現強勁，道瓊工業指數終場創下新高之後，亞洲股市今天普遍走強。

儘管日圓兌美元匯率上揚，東京股市漲幅達1.3%，雪梨、首爾、台北、威靈頓、馬尼拉、雅加達股市皆收漲；香港、上海與新加坡則收跌。

川普 美國大選

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