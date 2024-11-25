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貝森特將任川普政府財長...股債市漲聲鼓勵 美元與油金同摔

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國準財長貝森特。路透
美國準財長貝森特。路透

美國總統當選人川普提名貝森特擔任下任財長，可望讓美國經濟和金融市場較為穩定，全球鬆了口氣，美股期指和美債上漲慶賀，亞股齊步攻高，美元拉回，油金也下滑。

DXY美元指數25日一度下跌0.7%，為兩周來盤中最大跌幅，日圓和歐元均躋身表現最佳的主要貨幣；新興貨幣以韓元和東歐幣領漲，收復川普勝選後的部分跌勢。

與此同時，標普500期指逼近歷史新高；MSCI亞太指數也攀升，從日股到印度股市的基準指數均走高。另外，美國10年期公債殖利率下挫7個基點至4.33%，寫一周來新低；美債殖利率和價格呈反向走勢。

上述走勢凸顯交易者如釋重負，貝森特是華爾街老將，各界普遍預料他的政策措施將偏審慎，可能會減輕川普「美國優先」政策的衝擊。貝森特曾呼籲貿易限制應該漸進實施，並且似乎願意協商關稅的實際稅率。

法興策略師史普列說，市場覺得貝森特是安全選擇，排除了非正統且較不具資格的候選人，美債可能會有安慰性反彈。貝森特主張，關稅應逐步開徵，並視目前討論的稅率為最大值，具有談判空間，應有助亞洲貨幣走勢。

西太平洋銀行（Westpac）外匯策略主管理弗努洛維奇說，川普的司法部長人選胎死腹中，非川普欽點的熊恩領導參議院，在在凸顯能節制川普激進政策的制衡力量。

另一方面，國際油、金價格雙雙回檔。貝森特建議川普，推動美國每日額外增產300萬桶原油。美國產量進一步增加，恐讓明年原油供給過剩更為惡化。布蘭特原油25日一度跌破每桶75美元，一反上周的漲近6%。黃金現貨價盤中重挫近2%至每英兩2,670.39美元，主要是貝森特出線，以及投資人下砍聯準會（Fed）12月的降息預期。

儘管如此，美元長期可能仍續強。澳盛集團分析師萊恩指出，倘若美債殖利率續跌，也許會讓美元出現短期修正，但最終仍得看基本面，美國成長扎實，歐盟和全球成長則較為疲弱，會支撐美元。

DXY美元指數上周連續八周走強，為一年多來持續最久的連漲紀錄。

川普 美國大選

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