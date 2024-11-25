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美將公布對陸出口限制新規 陸商務部副部長會見輝達副總裁

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，中國商務部副部長王受文（圖）今（25）日會見Nvidia全球業務營運執行副總裁普利（Jay Puri）。（新華網）
路透報導，中國商務部副部長王受文（圖）今（25）日會見Nvidia全球業務營運執行副總裁普利（Jay Puri）。（新華網）

路透報導，中國商務部副部長王受文今（25）日會見Nvidia全球業務營運執行副總裁普利（Jay Puri）。中國商務部官網刊登了此一消息。

美國商會上周在一封電郵中告訴會員，拜登政府最快本周公布新的對陸出口限制措施。根據路透取得的一份資料，新規定可能將多達200家中國片公司列入貿易限制名單，禁止大多數美國供應商出貨給這些公司。

報導指出，美國商務部計劃在本周四感恩節假期前公布。

這份電子郵件還寫道，作為更廣泛的AI一系列計畫的一部分，美國限制對中出口高頻寬記憶體（HBM）的另一套規定，預計下月公布。

英偉達CEO黃仁勳上周六表示，即使即將上任的美國政府對先進運算產品實施更嚴格的出口管制，全球科技合作仍將繼續。 

拜登 美國 郵件

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