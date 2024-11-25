美將公布對陸出口限制新規 陸商務部副部長會見輝達副總裁

非洲舊衣回收垃圾山難解，迦納盼以回收二手衣物再加工，創造國家發展商機！非洲是全球知名的垃圾處理區，許多垃圾都會運到非洲，使各國政府都面臨嚴重環境汙染問題。有非洲國家雖以關稅增加進口二手衣物成本，但成效不彰，而迦納民間則發展出二手衣物再利用產業，盼增加消化、利用這些二手衣物。

2024-11-25 14:06