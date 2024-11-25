快時尚廢衣都去非洲 迦納再加工消化

中國加密貨幣圈名人孫宇晨（Justin Sun）以624萬美元（約台幣2億元）標下一根以膠帶貼在牆上的香蕉，將這件諷刺荒謬的裝置藝術品的荒謬性帶到最高點。加密貨幣和這件藝術品一樣，都是無中生有，靠炒作創造價值，孫宇晨以天價買下香蕉，無非也是要製造話題，炒作他發明的加密貨幣。川普當選美國總統後，比特幣已飆漲約45%，一枚漲到逼近10萬美元，川普還沒上任，炒作經濟已為川普的「黃金盛世」拉開序幕？

2024-11-25 14:00