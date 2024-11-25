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快時尚廢衣都去非洲 迦納再加工消化

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
非洲二手衣物汙染、垃圾山問題嚴重，有民眾與業者盼以創新產業減少垃圾量。（中央社示意圖）
非洲二手衣物汙染、垃圾山問題嚴重，有民眾與業者盼以創新產業減少垃圾量。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

非洲舊衣回收垃圾山難解，迦納盼以回收二手衣物再加工，創造國家發展商機！非洲是全球知名的垃圾處理區，許多垃圾都會運到非洲，使各國政府都面臨嚴重環境汙染問題。有非洲國家雖以關稅增加進口二手衣物成本，但成效不彰，而迦納民間則發展出二手衣物再利用產業，盼增加消化、利用這些二手衣物。

二手衣物創意再利用

根據《美聯社》報導，非洲至今仍被普遍視為垃圾與二手物品的最終處理站，以迦納為例，首都內與海邊都有大量舊衣回收與廢物堆積成垃圾山，造成土地與海洋的汙染。這些遭丟棄的衣物來自美國、英國、加拿大與中國等國家，而這些又有40%作為廢料從迦納出口，仍無法有效解決大量垃圾囤積的問題。

因此迦納內部也有設計者、成衣業者開始設法重新使用這些二手衣，並號召年輕人協助蒐集舊衣、設計與縫製衣物。有人將大量廢棄玩偶縫製在衣服上，還有設計師將衣物清洗後，進行帽子加套裝與牛仔褲的搭配，另外也有人將廢棄的薄毯子、舊布料混搭，營造西部牛仔的風格，各自發揮不同創意。

非洲不滿被當回收場

還有男生穿起了看似是婚禮服裝的白紗，脖子卻圍著豹紋圍巾，還有穿著用藍色與卡其色廢布條拼接而成的長褲。負責相關舊衣產業的「Or」組織創辦人麗茲表示，政府應儘速提出解決污染的政策，但在目前政策效果不彰下，盼透過相關舊衣再利用的行為，略盡棉薄之力、減少更多舊衣垃圾堆積。

非洲新聞網》提到，先進國家不只將二手衣物進口到非洲，還有汽車、手機等民生用品，雖然可降低非洲國家民眾負擔，但也衍伸不少問題。2018年盧安達曾提高美國廢棄物進口的關稅，烏干達2023年曾考慮禁止進口從死人身上剝下來的衣物，但仍難扭轉大量廢物與二手物品進入非洲的趨勢。

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設計師 非洲

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