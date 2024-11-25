快訊

今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

就怕黑五消費疲軟 美零售業者促銷活動提前又拉長

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
梅西百貨的黑色星期五購物優惠活動已開跑。路透
梅西百貨的黑色星期五購物優惠活動已開跑。路透

美國本周五將迎來「黑色星期五」購物節，零售業者正把促銷折扣活動延長為數周，以便吸引美國消費者持續花錢購物。此時數據顯示，做為經濟成長拉抬力道的消費者支出開始有動搖跡象。

沃爾瑪、亞馬遜、目標百貨（Target）和梅西百貨（Macy’s）等美國零售業者早已經大力打著黑五購物節的口號提供大幅折扣。儘管如此，根據Circana彙編的數據，截11月16日的當周，一般商品銷售較去年同期下滑3%。

全美零售聯盟（NRF）預估，美國在11月、12月的冬季假期購物季銷售額將接近1兆美元，達到創紀錄的每人支出902美元，但支出增幅預料僅2.5%至3.5%，是2018年來最低成長幅度。

顧問業者EY Parthenon首席經濟分析師達科表示：「我們見到延長的促銷，試圖擴大吸引更多消費者的機會。本購物季可能的情況是，相當壓抑的銷售，雖然量在成長，但步調溫和，零售商的定價權力少得多。」

他說，零售業者透過折扣和不同形式的促銷活動來刺激所得較低的一端，同時利用拉長的購物促銷期，試圖吸引較高所得的消費者。

根據密根大學的每月調查，儘管整體通膨率已從過去幾年的歷史高點回落，但消費者「仍對持續的高物價感到極度沮喪」。

Target在11月初展開為期三天的「黑五提前購活動」，並將於本周四推出「黑色星期五優惠」，時間將延續至本月底，提供包括半價的耶誕樹和耳機產品。

全球最大零售業者沃爾瑪（Walmart）在11月11日推出為期兩周的「黑色星期五優惠」的第一階段，本周一展開第二階段，提供降價的電視機、iPhone、玩具和牛仔褲等。亞馬遜的「黑五購物周」則從則從上周四展開，居家飾品與修繕業者家得寶（Home Depot）的「黑五大省錢」活動則從11月7日延續至12月4日。

消費者 黑色星期五

延伸閱讀

營邦攻AI超威風 左擁輝達 右抱博通、英特爾

亞馬遜加碼1303億元 投資OpenAI對手AI新創公司Anthropic

感恩、聖誕購物季獲利預測不一 沃爾瑪提高、目標百貨縮水

沃爾瑪 上調全年度展望

相關新聞

美準財長：優先兌現減稅 全球市場齊聲「股」漲歡迎

美國總統當選人川普提名擔任財政部長的貝森特（Scott Bessent）接受美國媒體專訪時表示，他上任後，將優先兌現川普...

英國再制裁30艘「影子艦隊」船舶 打擊俄國石油收入

英國政府今天宣布制裁30艘屬於俄羅斯「影子艦隊」的船舶，使得受倫敦當局制裁的船隻總數來到73艘。儘管俄國出口面臨制裁、石...

裕信併購 拚當義國銀行一哥

義大利裕信銀行（UniCredit）25日出乎意外提議以100億歐元（110億美元）的價碼，收購規模較小的國內同業Ban...

法能源巨頭投資阿達尼 喊卡

法國能源巨頭道達爾能源集團（TotalEnergies）25日表示，事先並不知道美國政府將對印度阿達尼綠能公司涉嫌行賄一...

英開罰巴克萊5,090萬美元

英國金融監理機關25日表示，已對巴克萊銀行（Barclays）開罰4,000萬英鎊（5,090萬美元），理由是該銀行未揭...

現代攜豐田 開發氫能車

現代汽車會長鄭義宣24日出席在日本愛知縣舉行世界拉力錦標賽（WRC）日本站賽事，與豐田董事長豐田章男碰面後，對記者表示現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。