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美債止跌回穩 4.5%殖利率吸引投資人搶進 下一步怎麼走？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國公債市場近期出現止跌回穩跡象。路透
美國公債市場近期出現止跌回穩跡象。路透

美國債市場在歷經連兩個月來的拋售後，終於出現止跌回穩跡象，因為隨著美債殖利率攀升至數月來高點，投資人開始在美債市場逢低買進。

先前，川普贏得大選、抗通膨進展有所停滯，再加上美國經濟數據強勁，促使美國10年期公債殖利率從9月中旬以來大幅上升，而且對於殖利率的走向目前還沒有明確的共識。

不過，美國10年期公債殖利率在11月15日突破4.5%後，已經出現大量買盤，逆轉了債市的局面。在上周五，美國10年期公債殖利率收在4.4%，較前一周收盤下跌3個基點，在今天亞洲早盤，殖利率繼續下滑至4.36%，反映川普提名避險基金經理人貝森特擔任財政部長，獲華爾街普遍視為利多。

品浩（PIMCO）的基金經理人表示，遠高於4%的美債殖利率本身就很有吸引力，但由於美國公債表現如今普遍與股市背離，因此也開始發揮做為針對股市下跌避險工具的傳統角色。

品浩投資組合經理人布蘭妮（Erin Browne）受訪時表示，美國公債是波動率非常低、報酬率高的資產，如果10年期公債殖利率升至5%，她會很有興趣更積極買進。

過去兩個月債市行情大轉彎，違背市場認為聯準會開始降息後，債市應該會大漲的預期。相反地，在聯準會9月首度降息後，美債殖利率進一步上揚，反映強勁經濟和川普勝選促使投資人重新調整對債市的預期。

川普上周五提名為總體避險基金Key Square Group操盤的經理人貝森特（Scott Bessent）擔任財長。貝森特被華爾街視為「財政鷹派」，將扮演監督美國政府大量發售公債的角色。

貝森特一直質疑美國現任總統拜登政府對聯邦財政的管理，還批評聯準會9月大幅度降息。策略師看好貝森特的市場經驗已經以往關於限制支出的言論。

不過，由於市場對川普政府的關稅與財政刺激措施仍抱持不確定性，興業銀行美國利率策略部門主管Subadra Rajappa表示，「停下來觀望並了解市場動向是更重要的」。

TwentyFour資產管理公司經理人Felipe Villarroel認為，4.25%至4.5%是美國10年期公債殖利率的公允價值水準，但他表示，由於通膨展望近期並未大幅下滑，而且投資人不知道川普的政策是否會引發物價上漲，美債市場仍可能繼續動盪。

一些策略師則認為10年期公債殖利率還有上揚的空間，有可能攀升至5%，也就是去年10月見到的水準，前提是川普大幅減稅並加徵關稅。債券的選擇權顯示，交易人士正為殖利率進一步上揚進行避險。

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