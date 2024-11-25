擔心關稅被調高 義乳酪業者在美囤貨

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

生產帕瑪森起司、橄欖油等佳餚的義大利業者，正趕忙將貨品運往美國囤積，避免受到美國總統當選人川普可能調高關稅的衝擊。

英國金融時報（FT）報導，美國在2023年，自義大利進口價值44億歐元（近46億美元）的食品，但義國業者擔心，若新關稅上路，將被迫調漲價格，可能影響其產品需求。

家族事業是在義國托斯卡尼、溫布利亞地區生產橄欖油的布契萊蒂說，「每個人都趕著在（川普）上任前，盡可能在（美國的）倉庫中囤貨」，但這些努力可能受制於耶誕節前貨櫃短缺，「如今幾乎不太可能取得20呎或40呎的冷藏櫃」。

布契萊蒂表示，他每年通常會把特級初榨橄欖油運往美國二到三次，每批2萬–3萬公升，但自從川普勝選後，他合作的美國進口商要求他迅速增加出貨。

乳製品業者Granarolo也尋求在2月底前，即自家預估美方關稅可能上路的時點，取得更多的倉儲空間。

義國農業協會Coldiretti主席史科達馬利亞說，部分的囤積行動，甚至早在川普勝選前便已展開，反映出生產商正尋求降低風險。美國今年上半年來自義大利食品的進口額，比去年同期增加19.5%。

川普 美國 義大利

延伸閱讀

台商該如何因應川普時代？資深投行家：4個「不得不」

川普回歸…鴻海是海嘯第一排？看懂電子五哥被「嚇」出的美國製造

川普親自坐鎮加薩停火談判！準白宮發言人：將任首席談判代表

北約祕書長呂特憂俄朝合作 會見川普談全球安全

相關新聞

家族辦公室樂觀川普親商政策 亞洲企業主加碼投資美股

愈來愈多亞洲企業主及大型家族辦公室樂觀看待美國總統當選人川普的親商政策，紛紛在川普明年1月20日就職前，加碼投資美國股票...

Fed：評估貨幣政策架構

美國聯準會（Fed）已宣布今年評估貨幣政策架構的行動細節，計劃在全美各地舉行公開的「Fed傾聽」（Fed Listens...

擔心關稅被調高 義乳酪業者在美囤貨

生產帕瑪森起司、橄欖油等佳餚的義大利業者，正趕忙將貨品運往美國囤積，避免受到美國總統當選人川普可能調高關稅的衝擊。

三星李在鎔 面臨三考驗

三星電子第三代掌門人李在鎔接掌集團十年後，三星始終都未能擺脫歷來最嚴峻的考驗。專家認為，問題出在李在鎔先前官司纏身，管理...

美元走強 新興債雪上加霜

投資機構預期，美國總統當選人川普主政後，將導致美元走強，引發資金流出新興債市，使已經受到長期高利率壓力的新興債券處境雪上...

三星高頻寬記憶體 將出貨輝達

南韓媒體報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳最近暗示，全球最大記憶體晶片製造商三星電子近期可望出貨高頻寬記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。