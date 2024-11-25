美元走強 新興債雪上加霜

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

投資機構預期，美國總統當選人川普主政後，將導致美元走強，引發資金流出新興債市，使已經受到長期高利率壓力的新興債券處境雪上加霜。

摩根大通的數據顯示，截至11月中，投資機構11月已從新興市場美元及本國貨幣債券撤資近50億美元，使全年撤資淨額超過200億美元。

全球債市近幾周來都由所謂的「川普交易」主導，市場預期川普減稅及提高關稅的主張將推升通膨、美元匯率及美國公債殖利率。分析家及投資機構警告，美國提高關稅可能壓低新興貨幣匯率，衝擊以美元為基礎的債市投資報酬受損。GAM基金公司新興債市經理人麥納馬拉表示，「一切都對新興市場不利。我認為利空尚未充分反映在價格上」。

今年投資機構原本押注一些新興國家將比美國更早降息，有利新興債市，但川普11月初勝選後，風向已經丕變。

川普勝選後，美國10年期公債殖利率立即從4.29%升到4.39%，30年期殖利率也從4.45%升到4.58%。美元指數也升值逾4%；南非蘭德對美元貶值近4%，墨西哥披索及巴西里爾也貶值約2%。

美國利率偏高，將降低美國投資人「錢」進國外市場的吸引力，從而迫使新興央行升息以吸引資金流入，對債市不利。

但一些專家強調，川普政府的的財政、貨幣、貿易及匯率政策相互矛盾，最終將導致美元走軟。不過在此之前，許多新興市場貨幣仍將承受貶值壓力。品浩集團指出，新興債市「應該主要作為分散化的工具，而不是尋求高報酬的來源」。

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