三星李在鎔 面臨三考驗

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

三星電子第三代掌門人李在鎔接掌集團十年後，三星始終都未能擺脫歷來最嚴峻的考驗。專家認為，問題出在李在鎔先前官司纏身，管理風格審慎，無法放手做出大膽決策。

英國金融時報（FT）報導，三星正面臨三重打擊，一是晶片業務持續在全球人工智慧（AI）晶片競賽居於落後，其次為顯示器與智慧手機市占遭中國大陸製造商蠶食，第三為勞工爭議持續纏身，工會甚至在7月發動史上首見的罷工行動。儘管三星上周公布71億美元的庫藏股計畫，股價今年來依然重挫逾30%。

三星雖是全球最大記憶體晶片製造商，在高頻寬記憶體（HBM）晶片市場卻落後於SK海力士，在先進邏輯晶片製造領域也領域持續落後台積電。首爾國立大學經濟學教授朴相因表示，「相較於現代汽車和樂金集團（LG）的第三代領導人，李在鎔都未推行重大或大膽的決策」。

李在鎔最早在2000年進入三星，督導網路業務的擴張，但這項大張旗舞的「電子三星」（e-Samsung）最後只是徒勞。他2009年成為三星營運長，三年後接任副會長，2014年成為集團實質領導人，但之後被捲入前總統朴槿惠的「閨密門」而入獄服刑，後於2021年出獄。

他在2022年獲正式赦免後，復行三星會長職務。他因2015年三星子公司合併案所涉及的操控股價和詐欺，也在今年2月獲判無罪，促使投資人期望李在鎔更自在地施展拳腳，處理三星所面臨的挑戰。

三星表示，該公司在消費電子產品和半導體領域持續為「領先全球的創新者」，也藉創建如生技和汽車零組件等「新的世界級業務」，成功實現多元化，李在鎔功不可沒。

成功 李在鎔

延伸閱讀

拜登趕卸任前擴大晶片禁令、最快本周發布 將波及200中企

三星業績下滑...台灣記憶體「慘業」！專家分析「南亞科、旺宏、華邦電」：基本面很重要

三星電子18日啟動庫藏股計畫 規模將達72億美元

三星突襲宣布將買回72億美元庫藏股 啟動回饋股東計畫

相關新聞

家族辦公室樂觀川普親商政策 亞洲企業主加碼投資美股

愈來愈多亞洲企業主及大型家族辦公室樂觀看待美國總統當選人川普的親商政策，紛紛在川普明年1月20日就職前，加碼投資美國股票...

Fed：評估貨幣政策架構

美國聯準會（Fed）已宣布今年評估貨幣政策架構的行動細節，計劃在全美各地舉行公開的「Fed傾聽」（Fed Listens...

擔心關稅被調高 義乳酪業者在美囤貨

生產帕瑪森起司、橄欖油等佳餚的義大利業者，正趕忙將貨品運往美國囤積，避免受到美國總統當選人川普可能調高關稅的衝擊。

三星李在鎔 面臨三考驗

三星電子第三代掌門人李在鎔接掌集團十年後，三星始終都未能擺脫歷來最嚴峻的考驗。專家認為，問題出在李在鎔先前官司纏身，管理...

美元走強 新興債雪上加霜

投資機構預期，美國總統當選人川普主政後，將導致美元走強，引發資金流出新興債市，使已經受到長期高利率壓力的新興債券處境雪上...

三星高頻寬記憶體 將出貨輝達

南韓媒體報導，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳最近暗示，全球最大記憶體晶片製造商三星電子近期可望出貨高頻寬記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。