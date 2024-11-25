Fed：評估貨幣政策架構

美國聯準會（Fed）已宣布今年評估貨幣政策架構的行動細節，計劃在全美各地舉行公開的「Fed傾聽」（Fed Listens）活動，並將於5月15-16日召開研討會，尤其將聚焦於Fed對外溝通的工具，但2%通膨目標並非評估的焦點。

Fed有意每五年定期分析貨幣政策取向，這回是第二次評估貨幣政策架構，決策官員將在明年1月28-29日的會議開始討論，並透過研討會與社區活動尋求外部意見。這次評估涵蓋聯邦公開市場操作委員會（FOMC）對於長期目標與貨幣政策策略的聲明。

Fed主席鮑爾表示：「我們對新的想法和批判性的回饋，抱持開放態度，也將汲取過去五年的經驗教訓，在適當時刻調整方針。」但Fed也說，2%的通膨目標「將不是評估焦點」。

Fed在2019年評估貨幣政策架構後，2020年進行調整，強調就業目標，改變物價穩定職責的操作，允許一段高通膨時期和一段通膨過低時期的影響相互抵銷。但2021年物價加速上漲後，一些人批評這種方針以及Fed的執行方式導致對通膨的反應過慢。