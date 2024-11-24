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防止畜牧業排溫室氣體！牛隻甲烷排放量大 科學家研究牛腸道微生物

中央社／ 美國戴維斯24日綜合外電報導
儘管化石燃料業和某些天然來源也會排放甲烷，由於牛隻的甲烷排放量之大，畜牧業已成為一項重要氣候問題。科學家正在研究如何防止牛隻在打嗝時排放強力溫室氣體甲烷。情境示意圖。圖／Ingimage
儘管化石燃料業和某些天然來源也會排放甲烷，由於牛隻的甲烷排放量之大，畜牧業已成為一項重要氣候問題。科學家正在研究如何防止牛隻在打嗝時排放強力溫室氣體甲烷。情境示意圖。圖／Ingimage

儘管化石燃料業和某些天然來源也會排放甲烷，由於牛隻的甲烷排放量之大，畜牧業已成為一項重要氣候問題。科學家正在研究如何防止牛隻在打嗝時排放強力溫室氣體甲烷。

法新社報導，在一項雄心勃勃的實驗中，科學家的目標是開發一種改變牛隻腸道菌的藥丸，讓牠們排放更少或是不排放甲烷。

美國加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）動物科學教授克布雷布（Ermias Kebreab）表示：「迄今為止，幾乎一半的（全球）氣溫上升是因為甲烷。」

甲烷是造成氣候變遷的第2大原因，僅次於二氧化碳。雖然甲烷比二氧化碳更快分解，但前者造成溫室效應的威力更大。

克布雷布表示，「甲烷大約能在大氣中存在12年」，而二氧化碳能停留數個世紀。他說：「如果你現在開始減少甲烷，很快就能反映在氣溫上。」

加州大學戴維斯分校博士後研究員費柳（Paulo de Meo Filho）也是計畫的一員。他利用長管從2個月大的小牛Thing 1的瘤胃中抽出液體樣本。

瘤胃是反芻動物的第一個胃，食物會在當中被微生物分解消化。科學家正在利用瘤胃液體樣本，研究將氫轉換為甲烷的微生物。

這些甲烷不會被牛隻消化，而是隨著打嗝排出，一頭牛每年大約會排放100公斤的甲烷。

Thing 1和其他小牛食用含海藻的飲食，以減少甲烷產生。科學家希望透過基因改造的微生物來達到類似效果，讓這些微生物吸收氫氣，從源頭抑制產生甲烷的細菌。

加州大學戴維斯分校實驗室負責人海斯（Matthias Hess）指出，他們無法乾脆移除產生甲烷的細菌，因為氫氣可能會累積到傷害動物的程度。

海斯說：「微生物是一種社會性生物，很喜歡群居。它們互動和相互影響的方式，會對整個生態系統的功能產生作用。」

海斯的學生在生物反應器中測試不同配方，這些生物反應器可以從動作到溫度，重現微生物在胃中生活的條件。

動物 氣候變遷 氣溫 溫室效應 科學家

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