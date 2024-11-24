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未來一周美股三大觀察變數 Fed開會紀錄、美國GDP修正值

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意美國聯準會（Fed）開會紀錄，以及Fed官員對經濟、就業市場、通貨膨脹、利率等面向的看法。

其次是經濟數據，未來一周將公布美國國內生產毛額（GDP）修正值；11月經濟諮商局消費者信心；10月核心個人消費支出（PCE）、耐久財訂單、新屋銷售等。

第三是企業財報。未來一周公布財報的企業包括戴爾、惠普、亞德諾半導體、Crowdstrike、Autodesk、Workday、Zoom、百思買、Kroger、Kohl's、梅西百貨、Abercrombie & Fitch等。

彭博資訊統計，到11月21日為止，已有95.4%的S&P 500企業公布財報，52.8%營收優於預期，平均成長5%；75.4%企業獲利優於預期，平均成長8.2%，整體表現仍屬穩健。

Factset統計，到11月15日為止，市場預期第3季S&P 500企業獲利將成長5.4%，其中，通訊服務、醫療保健等成長股成長性最強，分別成長23.2%、13.5%。

富蘭克林投顧表示，鑒於共和黨在本次大選大獲全勝，市場樂觀情緒可能延續數周，因為預期減稅、更大財政赤字、放鬆管制將推動更強勁的經濟增長，而更強勁的經濟可能觸發更高的需求，這將有利於能源、原物料類股。

另外，富蘭克林投顧表示，監管負擔減輕則有利於商業投資支出，主要受益者包含中型股、化石燃料能源公司、製藥股、金融股，但川普政府可能大幅削減「降低通膨法案」的綠色補貼，將影響乾淨能源領域。

富蘭克林投顧 美國聯準會 美股

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