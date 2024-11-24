憂川普上台喊卡美墨加協定 墨國要求企業移除陸製零件

墨西哥最近因成為「中國製」零件和產品進入北美的管道而受到抨擊，尤其擔心再次當選美國總統的川普、以及面對民意危機的加拿大總理杜魯道，可能試圖讓墨西哥退出《美墨加協定》（USMCA），墨西哥總統薛恩鮑姆22日表示，政府已開始一場運動，要求企業用本地製造的零件取代大陸製零件。

美國之音報導，薛恩鮑姆22日表示，政府有一個計畫，旨在取代這些來自大陸的進口產品，並在墨西哥生產其中大部分產品，由墨西哥公司生產，或者主要由北美公司生產。報導指，雖然薛恩鮑姆聲稱，墨西哥自2021年全球供應鏈危機以來一直在為此而努力，但這似乎是一場硬仗，晶片生產回遷美國也面臨巨大挑戰。

根據協定，美國和外國汽車製造商將工廠遷至墨西哥，以利用較低工資，墨西哥因此獲得了數萬個就業機會，但大陸零件甚至整車亦可利用這個安排進一步掏空美國汽車業。在中美地緣政治風險下，透過在墨西哥本土生產再出口至美國的「近岸外包」蔚為熱潮。

川普在競選時承諾將推行一系列關稅，其中也有點名墨西哥。法廣報導，薛恩鮑姆22日說，在墨西哥與加拿大和川普的會晤中，墨方將表明（大陸）產品通過墨西哥進入（北美）的說法是錯誤的。

墨西哥經濟部長埃布拉德21日則表示，墨西哥明年將開始在本地生產微晶片，「當然，它們還不是最先進的晶片，但我們將開始在這裡生產」，「我們正在做的是進行一項改革，使其幾乎與美國現有的規定完全相同，這樣我們就可以解決這個問題，」埃布拉德說。

美墨加協定（USMCA）於於2018年11月30日簽署、2020年7月1日生效，取代1994年生效的北美自由貿易協定（NAFTA）。墨西哥金融集團Banco Base分析，美加將在2026年的審議中對墨西哥採取強硬態度。

另有專家認為，完全放棄該協定的可能性不大。曾在川普第一任期政府中擔任美國貿易副代表的馬奧尼9月在德州貝克研究所的演講中表示，美國可能不會終止該貿易協定。但隨著對該協議的批評聲浪越來越大，美國可能會拖延數年才能續約。

報導指出，由於許多公司在沒有確定性的情況下不會對生產設施進行大規模投資，因此這可能會對該協議造成嚴重，甚至致命的打擊。