美國擬擴大對大陸出口管制 傳下週更新清單200家禁售

喝杯咖啡順便小聊，英文叫做Coffee Chat。但是在商務領域，Coffee Chat不只是聊八卦，而是一種交流策略，用得好將有助你推進職涯。一位曾待過Google、Meta負責產品與業務營運的主管，分享他如何用Coffee Chat聊出百萬美元的事業人脈，從事前準備、聊天時與事後該注意的重點，共有8個秘訣。 商業內幕報導，安德魯．楊（Andrew Yeung）目前經營科技業活動公司Fibe，專門舉辦交流聚會。他也是創投基金Next Wave NYC股東，關注早期種子階段的AI開發公司。

2024-11-24 09:00