美國擬擴大對大陸出口管制 傳下週更新清單200家禁售
美國拜登政府擬在任內進一步擴大出口管制清單，外電報導，美國擬擴大對中國大陸出口管制，傳將在感恩節前最快下週更新出口管制清單將200家中國大陸半導體相關企業納入禁售名單內。
美國商會已經提前通知會員，拜登政府最快將在下周公佈對中國大陸新的晶片出口限制政策。 該團體表示，新規定可能會將多達200家中國晶片公司列入 貿易限制名單，禁止大多數美國供應商向目標公司出貨。
外電報導，負責監管美國出口政策的商務部計劃在下週四感恩節假期前發佈新法規。
若消息屬實，代表拜登政府在共和黨當選總統川普的明年1月上任前持續推進兩黨有共識的管制措施。
此外，外電報導，美國官方也將限制向中國大陸出口HBM晶片，相關規則預計將在下個月公佈。
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