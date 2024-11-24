AI資料中心電力挑戰／矽谷科技巨頭 布局核電

人工智慧（AI）發展迅猛，全球對電力需求急遽上升，尤其AI運算和資料中心的能耗。為應對這一挑戰，愈來愈多矽谷科技巨頭開始將核能納入能源策略，或與小型核反應爐（SMR）開發商合作，亞馬遜、谷歌、微軟、OpenAI等公司，都積極使用核能。

摩根大通指出，微軟、AWS、Alphabet和Meta這四家企業在二○二二年總共消耗九十兆瓦時（TWh）電力，相當於哥倫比亞整年用電總和；隨生成式AI技術興起，特別是由ChatGPT引發的熱潮，國際能源總署（IEA）預測，到了二○二六年，全球資料中心電力需求將是二○二二年的兩倍以上。

不只IEA，美國AI新創公司Hugging Face也與美國卡內基美隆大學進行類似研究；據研究結果，AI生成文字大約需要○點○四二kWh的電，如果要產生一張普通圖像，需要花十一點四九kWh電力，如果要產生一張更精緻的圖像，需要花費更多的電力。

回到一般日常生活中，民眾的智慧型手機每充飽一次電只需要○點○一二kWh；但用AI生成一張圖片所用電力，可幫九五七點五支手機充飽電。

雲端服務業四巨頭亞馬遜、微軟、Google、Meta競相打造AI基礎設施，然而，AI服務要成功，電力是必備糧草，如何確保穩定且低碳能源供應，成為科技巨擘不得不考慮的問題，尤其美國矽谷科技大咖在全球二○五○年淨零碳排背景下，核能成為其高效且穩定的一項選擇，科技公司陸續計畫買入核電、投資核電，來因應資料中心龐大電力需求。

亞馬遜、谷歌、微軟等科技大廠，紛紛與美國核能相關公司、以及小型模組化核反應爐（SMR）開發商合作。如電商巨擘亞馬遜與X-Energy簽訂協議，支持小型核反應爐技術發展；搜尋引擎巨頭谷歌則選擇與Kairos電力公司合作，推動SMR發電。在AI領域積極與蘋果、谷歌競爭的微軟，更不僅宣布與Constellation Energy簽訂廿年購電合約，更利用賓州三哩島核電廠為數據中心提供能源，還與Helion Energy合作推動核融合發電。

ChatGPT之父OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），多年前就投資約三點七五億美元支持核融合新創公司Helion Energy。而輝達創辦人黃仁勳更曾公開表示，核能是「很棒的能源選項」，他說，我們需要各種能源，來平衡能源的可用性、成本和長期的可持續性。