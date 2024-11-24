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美本周對陸祭新出口限制 涵蓋高頻寬記憶體、AI產品

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）向會員發出的一封電子郵件指出，拜登政府最快本周將公布針對大陸企業新的出口限制，多達200家大陸晶片公司將受到影響，涉及範圍包括高頻寬記憶體晶片（HBM）及與人工智慧（AI）相關的產品。

據路透報導，美國全國商會21日發出的電子郵件表示，美國商務部最快本周四（28日）感恩節前公布新的出口限制措施，可能多達200家大陸晶片企業在進口美國貨品時將受限制。

電子郵件還提到，另一套限制向大陸出口高頻寬記憶體晶片規則，預計下個月公布。了解此事的消息人士，監管措施可能包括限制向大陸出口晶片製造工具。

由於擔心這些技術可能被用來增強大陸的軍事力量，拜登政府對大陸實施了一系列出口管制，目的在阻止大陸技術進步。這項訊息如果準確，代表即使美國總統當選人川普即將在1月開始第二任期，拜登政府仍努力推進打擊大陸獲取半導體的計劃。消息人士稱，川普第一輪監管措施可能包括限制向大陸出口晶片製造工具。

美國總統拜登於2022年8月簽署眾所矚目的美國晶片法案，主要是希望讓晶圓大廠落腳美國，並擴大美國本土製造晶圓的產能。同年10月，拜登政府實施更全面的限制措施，禁止將使用美國設備和技術製造的高晶晶片出口給大陸。

拜登 晶片 美國商務部

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