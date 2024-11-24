新疆強迫勞動清單 美再增29陸實體

美國國土安全部廿二日宣布，強迫勞動執法工作組（FLETF）將大陸廿九個實體新增到「維吾爾強迫勞動預防法」實體名單中，當中涉及食品、電子材料、有色金屬、農業和能源等領域。使該實體名單上的數量總計增加至一○七個。

本次被列入名單的企業包括天津天偉食品有限公司、新疆眾和股份有限公司、新疆有色金屬工業集團及其三家子公司，以及廿三家農業生產或銷售單位。

公告指出，自今年十一月廿五日起，這廿九個實體全部或部分生產的貨物將因其活動而被禁止進入美國。這些公司的行為包括從新疆採購材料，與新疆政府合作，從新疆招募、轉移和接收包括維吾爾族在內的工人。

美國國土安全部長馬約卡斯表示，強迫勞動是對基本人權的侵犯。美國國土安全部積極執行「維吾爾族強迫勞動預防法」，防止強迫勞動製成的商品進入美國。調查和揭露一百多名不良行為者，能幫助美國企業避免無意中從這種現代形式的奴隸制中獲利。

另據路透報導，美國商會廿一日向會員發出電郵，表示美國商務部最快周四（廿八日）感恩節前公布新的出口限制措施，可能多達二百家大陸晶片企業在進口美國貨品時受到限制。涉及範圍包括寬頻記憶晶片及與人工智慧（AI）相關的產品。

電子郵件還提到，另一套限制向大陸出口高頻寬記憶體晶片的規則，預計將於下個月公布。了解此事的消息人士，監管措施可能包括限制向大陸出口晶片製造工具。

由於擔心這些技術可能被用來增強大陸的軍事力量，拜登政府對大陸實施了一系列出口管制，目的在阻止大陸技術進步。