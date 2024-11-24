美股奏凱歌道瓊創高 美國消費狀態和零售業業績將成焦點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

美股三大指數上周五（22日）收漲，道瓊工業指數勁揚426點並創下新高，小型股漲勢更凌厲。隨著本周感恩節假期後「黑色星期五」為年終購物季揭開序幕，美國消費狀態和零售業業績將成為焦點。

道瓊上周五上漲近1%，羅素2000指數勁揚1.8%，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.4%和0.2%。三大指數周線各漲至少1.6%，以小型股為主的羅素2000指數上漲多達4.5%。受輝達大跌3.2%拖累，費城半導體指數上周五跌0.2%，台積電（2330）ADR跌0.6%，一周各漲2.5%和2.2%。

美國11月經濟景氣加速擴張，綜合採購經理人指數（PMI）升至55.3，創2022年4月以來最高。美元指數上揚至107.5，歐元匯率則貶至兩年低點，盤中一度下探至1.0333美元。美國10年期公債殖利率下跌1個基點，降至4.41%。Vital Knowledge創辦人克里薩富利說，11月PMI偏向樂觀，主要受益於服務業強勁表現，而數據呈現適中情境，不僅經濟成長趨勢有利，物價壓力也降溫。

本周三將公布聯準會（Fed）關注的物價指標10月個人消費支出（PCE）物價，如果高於預期，12月降息希望將更加渺茫。據FactSet調查，PCE年增率將達2.3%，略高於上月2.1%，核心PC年增率料為2.8%。

另外，占美國經濟規模三分之二的消費實力將由年終購物季來揭曉。據大摩本月初的調查，美國人對今年假日購物展望比過去兩年更為樂觀，大約35%受訪者表示，預期今年消費將高於去年。

指數 美國

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