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亞馬遜砸40億美元投資AI

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

科技巨人競逐生成式人工智慧（AI）市場，希望能夠稱霸之際，亞馬遜（Amazon）加碼對AI新創公司Anthropic投資40億美元。這是亞馬遜有史以來最大的新創投資，合計已對Anthropic投入80億美元。Anthropic是OpenAI最主要的對手之一。

去年9月亞馬遜承諾投資Anthropic，最初金額為12.5億美元，今年3月底追加至40億美元，現在又再加碼一倍資金。

Anthropic共同創辦人兼執行長執行長阿莫迪（Dario Amodei）說，公司的AI聊天機器人「Claude」一年來有著突破性的成長，亞馬遜的最新投資「鞏固亞馬遜的雲端事業AWS成為Anthropic主要的雲端與訓練夥伴」。阿莫迪同時也提到，將會使用亞馬遜的Trainium和Inferentia等AI晶片來開發與訓練最先進的AI模型。

過去一年來，有許多像亞馬遜這樣的大型雲端服務供應商，與AI新創公司結成夥伴的合作案，例如微軟已經投資OpenAI超過130億美元，另也支持法國新創AI公司Mistral、阿布達比的G42。Google合作對象是加拿大的Cohere，Google提供雲端基礎架構，訓練Cohere的AI軟體。

OpenAI 莫迪

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亞馬遜加碼1303億元 投資OpenAI對手AI新創公司Anthropic

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