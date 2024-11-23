快訊

12強Live／為冠軍戰暖身！中華複賽最終戰日本 陳柏清再先發

金馬紅毯／楊千霈大露雪白美背 禮服開高衩超吸睛

南園傳陣陣鼓聲…薄瓜瓜婚禮中午辦到入夜 迎賓派對歡呼聲不斷

再刷歷史高點！比特幣朝10萬美元大關逼近 川普掀加密貨幣熱潮

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
市場預期美國總統當選人川普上台後，加密貨幣會面臨更友善的監管環境。比特幣價格今天再刷新歷史高點，突破9萬9800美元。 歐新社
市場預期美國總統當選人川普上台後，加密貨幣會面臨更友善的監管環境。比特幣價格今天再刷新歷史高點，突破9萬9800美元。 歐新社

比特幣價格今天再刷新歷史高點，突破9萬9800美元，持續朝10萬美元大關逼近。這波驚人漲勢來自市場預期美國總統當選人川普上台後，@@@加密貨幣@@@會面臨更友善的監管環境。

路透社報導，本月5日舉行的美國大選不僅讓川普（Donald Trump）大贏，也將多位挺加密貨幣的候選人送進美國國會，此後比特幣價格已暴漲約45%，使得今年來價格已翻1倍多。

今天比特幣漲勢顯得較收斂，雖攀上歷史新高，但其後回落到9萬9383美元左右，單日漲幅僅1.33%。

儘管如此，比特幣價格繼續攀升的動力似乎仍強勁，本週看來將寫下連續第3週漲幅超過10%，並且眼看將創下2月以來最佳單月表現。

這已使得比特幣成為所謂川普題材下表現最突出的資產之一。此外，加密貨幣經過16年發展後，如今看來即將邁入獲得主流接受的新時代。

川普在競選期間擁抱數位資產，他承諾將讓美國成為「地球的加密貨幣首都」，並讓美國積攢比特幣儲備。

美國證券管理委員會（SEC）主席詹斯勒（GaryGensler）昨天表示，他將在明年1月川普上任後下台，這也讓投資人預期加密貨幣將不再受到加嚴的監管檢視。

SEC在詹斯勒執掌下，對Coinbase、Kraken、幣安（Binance）等等加密貨幣交易平台提告，理由是它們未向SEC註冊而違反法規。這些平台否認指控，並且正在法院打官司。

加密貨幣 川普 幣安 比特幣 美國大選 貨幣

延伸閱讀

川普選擇貝森特任新政府財長 顯示關稅將成為談判工具

封口費案 法官允聲請撤銷 川普司法可望全脫身

避險基金投資人貝森特獲提名財長 川普：將助我迎黃金盛世

川普揚言驅逐無證客 墨西哥總統：將接收本國人

相關新聞

輝達缺席下…道瓊和小型股仍率美股上漲 焦點轉消費和通膨

道瓊工業指數周五上漲426點，小型股漲勢更厲，少了輝達（NVIDIA）加持，美國股市三大指數周五仍然上漲。隨著下周感恩節...

股神囤現金vs比特幣狂飆 「賽勒-巴菲特比值」閃現市場投機警訊

高喊減稅、放寬監管政見的川普勝選後，比特幣猛漲到奔向10萬美元大關，交易員和分析師也普遍預期美股可望漲到年底。但專家以比...

輝達財報法說會未提三星 黃仁勳：正儘速認證三星AI記憶晶片

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今（23）日說，輝達正在以最快的速度來認證三星電子的人工智慧（AI）記憶晶片。他是在接受...

再刷歷史高點！比特幣朝10萬美元大關逼近 川普掀加密貨幣熱潮

比特幣價格今天再刷新歷史高點，突破9萬9800美元，持續朝10萬美元大關逼近。這波驚人漲勢來自市場預期美國總統當選人川普...

美下週擬祭中國貿易管制新制 恐波及200家晶片商

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）在昨天寄出的電子郵件中向會員表示，拜登政府最快下週公布對...

晉身川普核心圈！馬斯克身價飆至3478億美元創新高 穩居全球首富

美國準總統川普當選後，延攬馬斯克進入政治核心圈，馬斯克旗下眾多公司股價水漲船高，根據彭博資訊億萬富翁指數，馬斯克淨資產創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。