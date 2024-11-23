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輝達缺席下…道瓊和小型股仍率美股上漲 焦點轉消費和通膨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
占美國經濟規模2/3的消費實力將由年終購物季來揭曉。路透
占美國經濟規模2/3的消費實力將由年終購物季來揭曉。路透

道瓊工業指數周五上漲426點，小型股漲勢更厲，少了輝達（NVIDIA）加持，美國股市三大指數周五仍然上漲。隨著下周感恩節假期黑色星期五為年終購物季揭開序幕，美國消費狀態和零售業業績也將成為焦點。

道瓊周五上漲近1%，羅素2000指數勁揚1.8%，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.4%和0.2%，三大指數周線各漲至少1.6%，羅素2000指數上漲多達4.5%。

受到輝達（NVIDIA）下跌3.2%拖累，費城半導體指數周五下跌0.2%，台積電ADR跌0.6%，一周各漲2.5%和2.2%，漲幅仍高於大盤。

美國11月經濟景氣加速擴張，標普全球（S&P Global）公布綜合採購經理人指數（PMI）升至55.3，創下自2022年4月以來的最高水準。美國10年期公債殖利率下跌1個基點，降至4.41%。

Vital Knowledge 創辦人克里薩富利（Adam Crisafulli）說，11月PMI偏向樂觀，主要受益於服務業強勁表現。他指出，數據呈現適中情境，不僅經濟成長趨勢有利，物價壓力也降溫。

下周三將公布聯準會（Fed）鎖定的物價指標10月個人消費支出（PCE）物價指數，如果高於預期，12月降息希望將更加渺茫。據FactSet調查，PCE年增率將達2.3%，略高於上月2.1%，核心PC年增率料為2.8%。

另外，占美國經濟規模2/3的消費實力將由年終購物季來揭曉。Allspring Global Investments 分析師羅奇（Abby Roach）指出，儘管通膨已經緩和下來，但物價仍是消費者的最大痛頭。

據摩根士丹利本月初的調查，美國人對今年假日購物展望比過去兩年更為樂觀，大約35%的受訪者表示，他們預計今年的消費將高於去年。

下周也有幾家零售業者公布財報，包括百思買（Best Buy）、梅西百貨（Macy's）、Nordstrom。

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